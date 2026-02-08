В Харбине прошел парад пингвинов. Видео
В китайском городе Харбине во время фестиваля тематического парка Harbin Polarland прошел парад пингвинов, передает ECNS в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Выступление пингвинов ежегодно проходит в парке Harbin Polarland. В этом году пингвины в сопровождении сотрудников парка прошлись по маршруту мимо зрителей.
Животные были одеты в костюмы, в том числе в галстуки и бабочки.
Harbin Polarland — тематический парк развлечений в Харбине, известный как первый в мире парк полярных животных и арктических пейзажей.
Кроме того, в Харбине регулярно проходит фестиваль льда и снега. В китайском городе возводят из них гигантские строения. В декабре 2025 года визитной карточкой 27-го Международного фестиваля льда и снега стала гигантская снежная статуя снеговика высотой почти с 8-этажный дом.
