Правительство присвоило статус наукограда подмосковному Долгопрудному
Подмосковный город Долгопрудный получил статус наукограда России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба на сайте.
За счет нового статуса Долгопрудный будет принимать федеральное финансирование для модернизации научно-производственных комплексов и реализации стратегии социально-экономического развития в рамках проекта «Поддержка наукоградов».
Статус наукограда действует 15 лет — до 2041 года.
В Долгопрудном расположен Московский физико-технический институт (Физтех, МФТИ), который инициировал создание инновационного центра «Долина Физтеха» для развития микроэлектроники, квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, а также искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в январе сообщил об ожидании, что Долгопрудный получит статус наукограда. Важным стимулом для такого решения он назвал создание МФТИ при поддержке государства инновационного центра «Долина Физтеха» для партнерства с высокотехнологичными компаниями, с налоговыми льготами и готовой инфраструктурой.
В ноябре 2025 года, Мишустин постановлением сохранил до 2040 года статус наукограда для подмосковных городов Дубны и Королева. Статус был присвоен в 2001 году, срок действия должен был истечь 31 декабря 2025 года.
Дубна — крупный научный центр с Объединенным институтом ядерных исследований, ГМКБ «Радуга» и другими предприятиями. Королев — центр ракетно-космической промышленности с Центром управления полетами, РКК «Энергия» и корпорацией «Тактическое ракетное вооружение».
