Россиянам разрешат сдавать на права без предъявления медсправки

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Власти в России решили упростить процедуру допуска к экзаменам на водительские права, исключив необходимость лично предоставлять медицинскую справку. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного МВД.

Если инициатива будет одобрена, то с 1 марта 2027 года все медицинские справки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный формат и собраны в едином федеральном реестре. МВД будет иметь к нему доступ.

Люди, чьи сведения о состоянии здоровья попадут в список, получат возможность при подаче заявления через портал госуслуг не предоставлять лично медицинскую справку.

Сейчас документ находится на этапе подготовки независимой антикоррупционной экспертизы.

Сейчас для записи на экзамен в ГИБДД требуется собрать пакет документов, включающий паспорт, медицинскую справку установленного образца, подтверждение обучения в автошколе, а для несовершеннолетних — также письменное согласие законных представителей.

Кроме того, с 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, по которому поликлиники будут передавать в ГИБДД медицинские данные водителей. Если при внеплановом визите к врачу у человека выявят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, то информация об этом автоматически поступит в Госавтоинспекцию, и водительское удостоверение смогут аннулировать.