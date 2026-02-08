 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россиянам разрешат сдавать на права без предъявления медсправки

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Власти в России решили упростить процедуру допуска к экзаменам на водительские права, исключив необходимость лично предоставлять медицинскую справку. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного МВД.

Если инициатива будет одобрена, то с 1 марта 2027 года все медицинские справки, которые выдаются водительскими комиссиями, будут переведены в электронный формат и собраны в едином федеральном реестре. МВД будет иметь к нему доступ.

Люди, чьи сведения о состоянии здоровья попадут в список, получат возможность при подаче заявления через портал госуслуг не предоставлять лично медицинскую справку.

Сейчас документ находится на этапе подготовки независимой антикоррупционной экспертизы.

Сейчас для записи на экзамен в ГИБДД требуется собрать пакет документов, включающий паспорт, медицинскую справку установленного образца, подтверждение обучения в автошколе, а для несовершеннолетних — также письменное согласие законных представителей.

Кроме того, с 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, по которому поликлиники будут передавать в ГИБДД медицинские данные водителей. Если при внеплановом визите к врачу у человека выявят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, то информация об этом автоматически поступит в Госавтоинспекцию, и водительское удостоверение смогут аннулировать.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Софья Полковникова
водительские права экзамен Госуслуги
Материалы по теме
Глава союза автошкол заявила о нехватке экзаменаторов в ГИБДД
Общество
Минздрав уточнил, когда ГИБДД будет получать медицинские данные водителей
Общество
В МВД предупредили о фальшивых штрафах ГИБДД от мошенников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
«По одной комнате за раз»: как работать со сложными задачамиПодписка на РБК, 11:17
Глава Мюнхенской конференции увидел в возможном мире угрозу Европе Политика, 11:13
Болезнь эйджизма. Почему сотрудники в возрасте незаменимы для компаний Образование, 11:07
Superflush. Какую опасность несет Супербоул Спорт, 11:02
Менталитет дефицита. Почему мозг не любит слова «хватит»Подписка на РБК, 11:02
Какие инновации в медицине разработаны в Москве за последние годы Город, 11:00
Пистолет Макарова нашли на месте покушения на генерала Алексеева Политика, 10:57
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев Общество, 10:50
Медаль Олимпиады раскололась. Что происходит на Играх Спорт, 10:47
ФСБ показала видео экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева Политика, 10:38
Хинштейн назвал число сбитых дронов ВСУ над Курской областью за сутки Политика, 10:14
В мире формируется «экономика отключения». Как на этом заработатьПодписка на РБК, 10:11
С любовью к моде и бережно к деньгам. Что такое эстетика Chic frugal Life, 10:07
Уиткофф и Кушнер посетили авианосец «Авраам Линкольн». Видео Политика, 10:07