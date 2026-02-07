Два человека погибли при падении Mercedes с эстакады на МКАД

Два человека погибли при падении Mercedes с эстакады на 77-м км МКАД

Два человека погибли в ДТП с участием автомобиля Mercedes на 77-м км МКАД, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель иномарки наехал на препятствие, после чего автомобиль опрокинулся и упал с высоты. В результате аварии водитель и пассажир Mercedes скончались на месте от полученных травм.

Движение в районе аварии затруднено, сообщил столичный дептранс.

По информации msk1.ru, немецкая иномарка вылетела с эстакады и рухнула на проходящую внизу трассу в районе Северно-Восточной хорды (СВХ). При падении были задеты проезжающие автомобили, их водители и пассажиры живы.

В Санкт-Петербурге в декабре 2025 года водитель автомобиля Haval H3 не справился с управлением, в результате чего иномарка пробила ограждение на набережной Лейтенанта Шмидта и упала в Неву.

В салоне находилось двое мужчин, один из них смог выбраться из воды самостоятельно и добраться до берега. Второй мужчина погиб, его тело из реки извлекли спасатели.