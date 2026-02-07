 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Два человека погибли при падении Mercedes с эстакады на МКАД

Два человека погибли при падении Mercedes с эстакады на 77-м км МКАД

Два человека погибли при падении Mercedes с эстакады на МКАД
Video

Два человека погибли в ДТП с участием автомобиля Mercedes на 77-м км МКАД, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель иномарки наехал на препятствие, после чего автомобиль опрокинулся и упал с высоты. В результате аварии водитель и пассажир Mercedes скончались на месте от полученных травм.

Движение в районе аварии затруднено, сообщил столичный дептранс.

По информации msk1.ru, немецкая иномарка вылетела с эстакады и рухнула на проходящую внизу трассу в районе Северно-Восточной хорды (СВХ). При падении были задеты проезжающие автомобили, их водители и пассажиры живы.

ДТП с участием восьми автомобилей произошло на МКАД
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Санкт-Петербурге в декабре 2025 года водитель автомобиля Haval H3 не справился с управлением, в результате чего иномарка пробила ограждение на набережной Лейтенанта Шмидта и упала в Неву.

В салоне находилось двое мужчин, один из них смог выбраться из воды самостоятельно и добраться до берега. Второй мужчина погиб, его тело из реки извлекли спасатели.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва МКАД ДТП погибшие Mercedes
Материалы по теме
На трассе «Волга» произошло массовое ДТП в условиях снегопада
Общество
Девочка, попавшая в ДТП с грузовиком под Красноярском, скончалась
Общество
В ДТП на трассе «Сибирь» погибли абитуриенты ведомственного вуза ФСИН
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Москалькова сообщила о случае гибели российских военнопленных Политика, 00:28
Стало известно, кто представит Украину на «Евровидении-2026» Общество, 00:16
На Украине задержали сотрудников ТЦК, до смерти избивших мобилизованного Политика, 07 фев, 23:55
Гуменник решил проблемы с музыкой. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 07 фев, 23:27
Малинин сенсационно проиграл короткую программу на ОИ в командном турнире Спорт, 07 фев, 23:24
Брат Нурмагомедова «задушил» англичанина в чемпионском бою PFL Спорт, 07 фев, 23:11
Два человека погибли при падении Mercedes с эстакады на МКАД Общество, 07 фев, 23:10
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гладков рассказал, что уходил в укрытие при ракетном обстреле Политика, 07 фев, 23:03
Японский сноубордист Кимура завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде Спорт, 07 фев, 22:50
Норвежка Стрём стала олимпийской чемпионкой в прыжках с трамплина Спорт, 07 фев, 22:43
В Бердянске пропало электричество Общество, 07 фев, 22:42
В Милане протестующие против Олимпиады забросали полицию файерами. Видео Общество, 07 фев, 22:38
Курамагомедов завоевал титул PFL в полусреднем весе и завершил карьеру Спорт, 07 фев, 22:32
Белгород подвергся двум атакам в течение получаса Политика, 07 фев, 22:25