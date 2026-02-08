Какие инновации в медицине разработаны в Москве за последние годы

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Профессиональный праздник учредили в 1999 году, приурочив его к основанию Российской академии наук (РАН) в 1724 году. День российской науки отмечают во всех сферах, и медицина, в которой инновации играют ключевую роль, не исключение.

Так, в столице с 2022 года Московский центр инновационных технологий в здравоохранении (Медтех) реализует одну из флагманских мер поддержки — грантовую программу мэра «Создано московскими врачами», в рамках которой столичные власти выделяют более 1 млрд руб. ежегодно. Средства направляются на создание и тестирование перспективных медицинских технологий, которые разрабатывают сами доктора, благодаря чему передовые решения быстрее доходят до клинической практики, растет их эффективность и улучшается качество медицинской помощи.

За четыре года грантовую поддержку получили уже 178 научных исследований, некоторые из них впервые применили в клинической практике не только в России, но и в мире. Рассказываем о самых перспективных разработках столичных медиков, в поддержке которых приняло участие столичное правительство.

По одному из грантов специалисты МКНЦ имени А.С. Логинова разработали молекулярно-генетическую NGS-панель для персонализированной терапии злокачественных новообразований, которая способна анализировать более 500 генов, тогда как существующие зарубежные аналоги охватывают лишь около 300. Этот метод генетического анализа уже применяется в тестовом режиме для подбора таргетной терапии у пациентов с различными видами солидных опухолей.

Специалисты ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского разработали технологию 3D-биопечати индивидуальных имплантов для восстановления барабанной перепонки и успешно провели более 40 операций пациентам с тяжелыми поражениями слухового аппарата.

В Московском научно-практическом Центре дерматовенерологии и косметологии разработали основанный на ИИ аппаратно-программный комплекс «Невускан», который проводит анализ кожного покрова, оценку риска злокачественных процессов и отслеживание динамики изменений.

В свою очередь, врачи ГКБ им. И.В. Давыдовского разработали интеллектуальную систему на основе нейросетей, помогающую быстро и точно принимать решение о необходимости и эффективности проведения хирургического лечения при ишемическом инсульте. Это первый в России ИИ-инструмент такого уровня, прошедший тестирование в реальных условиях. В той же больнице специалисты разработали модификацию нового способа лечения редкого пульса и нарушений сердечного ритма — кардионейроаблации. Авторы создали оригинальный алгоритм отбора больных с помощью этой процедуры и оценки ее эффективности.

Эксперты ГКБ № 31 имени Г.М. Савельевой и ученые «Сколтеха» сегодня разрабатывают первые отечественные стенты для эндоскопии поджелудочной железы с биоразлагаемым покрытием, выделяющим лекарственные средства в заданный промежуток времени, что повысит эффективность лечения, сократит время послеоперационного восстановления, а также уменьшит осложнения и рецидивы.

Врачи ММКЦ «Коммунарка», специалисты МНЦПЛИ и ученые «СайСторЛаб» провели успешное пилотное исследование тест-системы для оценки риска и степени тяжести преэклампсии, а также прогнозирования синдрома задержки развития плода. Принцип основан на количественном измерении концентрации двух ангиогенных факторов в сыворотке и последующем определении их соотношения. Именно соотношение позволяет более чем в десять раз повысить выявляемость осложнения, провести дифференциальную диагностику и подтвердить диагноз в группах высокого риска. Набор иммуноферментного анализа (ИФА) не требует специализированного оборудования и может использоваться в любой клинико-диагностической лаборатории. Как отмечают авторы исследования, его применение повышает эффективность маршрутизации пациенток, сокращает сроки госпитализации и снижает нагрузку на систему здравоохранения.

Технология NeurOmix была разработана врачами Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и учеными «Сколтеха». Это первая в мире омиксная методика, то есть работающая на основе данных о химическом составе плазмы крови пациента, позволяющая оценить риск ментальных расстройств с точностью более 90%. Впервые врачи смогут оценить вероятность возникновения психоэмоциональных расстройств у здоровых людей и тем самым заранее принять меры для снижения риска развития заболевания и своевременно назначить терапию.

Сейчас методика для диагностики заболеваний активно пилотируется в отделениях первого эпизода Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева и Психиатрической клинической больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина.

На счету специалистов Московского спинального центра городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова сразу несколько исследовательских проектов.

Один уже внедрен в практику и даже вошел в топ-10 лучших медицинских изобретений по версии Роспатента. Речь об уникальной методике стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях — протрузиях, грыжах диска, стенозах и других заболеваниях. Благодаря ей пациенты быстрее проходят реабилитацию и возвращаются к привычному образу жизни: за шесть недель вместо полугода. Разработка полностью решила проблему повторной установки импланта, при установке по старой методике нередко происходили случаи его смещения.

Параллельно в Спинальном центре ведется разработка оригинального импланта для протезирования опорной функции позвоночника совместно с инженерами НПО «Андроидная техника» и учеными Кабардино-Балкарского государственного университета.

Имплант будет изготовлен из медицинского титана и высокопрочного полимерного отечественного материала PEEK, что позволит снять зависимость от иностранных поставщиков. По оценке разработчиков, стоимость операции с новым имплантом может быть снижена до 50% за счет локализации производства в России, что может значительно повысить доступность операции для пациентов и увеличит количество проводимых операций в год в 1,5–2 раза.

Также в рамках развития высокотехнологичной медицинской помощи в Москве активно внедряются инновационные подходы, которые в ближайшем будущем станут стандартом повседневной практики. Например, с 2025 года в Морозовской детской городской клинической больнице успешно применяется клеточная терапия CAR-T для лечения онкогематологических заболеваний у детей.

В 2026 году планируется запуск программы CD19-специфичной CAR-T-терапии для взрослых пациентов, что станет важным шагом в расширении доступности персонализированного лечения.

Одновременно в онкологических клиниках Москвы активно внедряется новый стандарт диагностики и терапии В-клеточных лимфом у взрослых, основанный на полногеномном секвенировании опухоли. Такой подход позволяет подбирать лечение с учетом индивидуальных молекулярно-генетических характеристик новообразования, обеспечивая максимальную эффективность и минимизацию побочных эффектов. По сути, речь идет о переходе от «одного лечения для всех» к настоящей персонализированной онкологии. Это стало возможным благодаря научным проектам по применению клеточных технологий при гепатоцеллюлярной карциноме, множественной миеломе и тяжелых аутоиммунных заболеваниях. Эти проекты также реализуются при поддержке грантовой программы «Создано московскими врачами». В связи с этим столичные власти подчеркивают: реализация подобных инноваций требует современной инфраструктуры, высокотехнологичного оснащения и команды высококвалифицированных специалистов — все необходимые ресурсы в Москве уже сформированы и продолжают развиваться.