Общество
0

Умер музыковед и критик Иосиф Райскин

Иосиф Райскин
Иосиф Райскин
(Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга)

На 91-м году жизни скончался музыковед и музыкальный критик Иосиф Райскин. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

Райскин занимал должность главного редактора газеты «Мариинский театр», был членом Союза композиторов Санкт-Петербурга и кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Время и место прощания станут известны позднее.

Иосиф Райскин родился 4 сентября 1935 года в Куйбышеве. В 1957 году окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «физика электронных приборов». С 1958 по 1965 год служил в научно-исследовательском учреждении военно-морского флота, получив звание инженер-капитана 3-го ранга запаса и став автором изобретений. Параллельно с 1965 по 1992 год преподавал физику в Ленинградском горном институте.

В 1975 году окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории, а позже ее аспирантуру. С 1978 года является членом Союза композиторов. Музыкально-критическую деятельность начал в 1957 году, опубликовав с тех пор более 500 статей, рецензий и научных работ. Работал редактором в Ленинградской филармонии и журнале «Искусство Ленинграда». В 1995–1997 годах был основателем и главным редактором газеты Pro Musica Санкт-Петербургской филармонии. С 2001 года занимал должность главного редактора газеты «Мариинский театр».

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
критики смерть Санкт-Петербург
