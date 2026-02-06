 Перейти к основному контенту
США показали маневры авианосца «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Фото

США показали маневры авианосца «Авраам Линкольн» в Аравийском море

Фото: CENTCOM / X
Центральное командование США опубликовало фотографии авианосной ударной группы во главе с кораблем «Авраам Линкольн» в Аравийском море на фоне напряженности в отношениях с Ираном.

«Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в сопровождении двух военных судов снабжения и двух катеров Береговой охраны США сегодня прошла совместным строем в Аравийском море, в то время как самолеты 9-го авиакрыла авианосца пролетали над ними. Мир через силу!» — говорится в сообщении командования в Twitter.

Авианосная группа прибыла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности 26 января 2026 года.

Центральное командование также опубликовало тогда фото моряков, которые занимаются обслуживанием судна и расположенных на его борту самолетов. Пресс-служба уточнила, что фотографии были сделаны 26 января во время движения авианосца в Индийском океане.

Теги
авианосец Иран Аравийское море Центральное командование США
