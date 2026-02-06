Брат Джеффри Эпштейна обвинил Трампа в причастности к смерти финансиста

Фото: Leon Neal / Getty Images

Осужденный за сексуализированные преступления Джеффри Эпштейн был убит по приказу американского президента Дональда Трампа, говорится в письме ФБР от Марка Эпштейна, опубликованное в рассекреченных материалах по делу финансиста.

По словам отправителя, причиной убийства стало намерение Эпштейна «назвать имена» причастных.

«Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался

назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство», — говорится в сообщении от 22 февраля 2023 года.

Летом 2019 года банкира арестовали по обвинению в торговле девушками, включая 14-летних, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Трамп на протяжении долгого времени был в тесном контакте с финансистом, в файлах Эпштейна он упоминается более четырех тысяч раз в различном контексте.

Согласно последнему совместному меморандуму Минюста и ФБР от 6 июля, многомесячное расследование подтвердило, что Эпштейн не был убит. Его смерть породила конспиративные теории, отрицающие официальную версию событий.