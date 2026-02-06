Брат Джеффри Эпштейна обвинил Трампа в причастности к смерти финансиста
Осужденный за сексуализированные преступления Джеффри Эпштейн был убит по приказу американского президента Дональда Трампа, говорится в письме ФБР от Марка Эпштейна, опубликованное в рассекреченных материалах по делу финансиста.
По словам отправителя, причиной убийства стало намерение Эпштейна «назвать имена» причастных.
«Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался
назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство», — говорится в сообщении от 22 февраля 2023 года.
Летом 2019 года банкира арестовали по обвинению в торговле девушками, включая 14-летних, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
Трамп на протяжении долгого времени был в тесном контакте с финансистом, в файлах Эпштейна он упоминается более четырех тысяч раз в различном контексте.
Согласно последнему совместному меморандуму Минюста и ФБР от 6 июля, многомесячное расследование подтвердило, что Эпштейн не был убит. Его смерть породила конспиративные теории, отрицающие официальную версию событий.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах