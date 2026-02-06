Роспотребнадзор направил запрос в Египет после смерти россиянки в отеле

Фото: domina.it

Роспотребнадзор направил в Минздрав Египта официальный запрос в связи со сведениями о смерти российской туристки, предположительно из-за кишечной инфекции, в одном из пятизвездочных отелей Шарм-эш-Шейха, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения и народонаселения Египта официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Также ведомство направило официальный запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В пятницу, 6 февраля, телеграм-канал SHOT сообщил о смерти 69-летней Татьяны из Самарской области в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эш-Шейхе. На следующий день после ужина морепродуктами у женщины появились диарея, рвота и высокая температура. После безуспешных попыток самолечения женщину госпитализировали, анализы показали сильное воспаление на фоне бактериальной инфекции, тяжелую анемию и токсическое повреждение печени. По информации канала, туристка скончалась спустя 12 дней нахождения в больнице на фоне развития полиорганной недостаточности, при которой начинают отказывать органы.

По данным SHOT, на лечение женщины потратили почти $28 тыс. (около 2,1 млн руб.). Медицинские процедуры проводились за счет учреждения, из-за наличия долга врачи отказались выдавать заключение с официальной причиной смерти. Близкие Татьяны не могут отправить деньги для погашения долга за ее лечение из-за трудностей с переводами за рубеж. Родные женщины обратились за помощью в российское консульство, пишет SHOT. Тело и вещи Татьяны третью неделю остаются в больнице, ежедневно за хранение начисляется денежный долг.

Domina Coral Bay — курортный комплекс с частным пляжем, расположенный в центре Шарм-эш-Шейха на площади 1 000 000 кв. м. Находится в нескольких метрах от аэропорта и залива Наама. Согласно информации на сайте комплекса, в отеле работают три ресторана a la carte, три буфета и четыре пляжных ресторана.