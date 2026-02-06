 Перейти к основному контенту
В мэрии рассказали о ходе строительства первой за 70 лет станции кольца

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Специалисты завершили проходку пятого вентиляционного шахтного ствола на строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии столичного метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, которого цитирует портал столичной мэрии.

«Стволопроходческий комплекс «Екатерина» завершил проходку пятого вертикального ствола для системы вентиляции будущей станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Разработка грунта велась фрез-барабаном с режущим инструментом и проходческим цилиндром продавливания одновременно с устройством обделки вертикального ствола. Использование механизма упростило задачу специалистам, снизило объем ручного труда, ускорило темпы строительства, повысило точность и безопасность выполнения работ. В общей сложности в ходе проходки установили 44 постоянных и три временных железобетонных кольца высотой один метр и диаметром 6,4 м», — рассказал чиновник.

Сейчас рабочие начали сооружать вентиляционную камеру и тоннель станции. «Перед метростроителями стоит довольно сложная задача, так как работы ведутся в центре столицы, в плотной городской застройке, рядом с действующими линиями метро, при наличии множества инженерных коммуникаций и подземных вод», — отмечается на сайте мэрии.

Комплекс «Екатерина» ранее уже использовался при работах на строящихся станциях Люблинско-Дмитровской линии и «прошел более километра вертикальных тоннелей», — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Достоевская» станет первой станцией Кольцевой линии метро с 1954 года. Она разместится между «Новослободской» и «Проспектом Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. К концу января она была готова на 41%, по плану она откроется в 2027 году.

