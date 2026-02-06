В мэрии рассказали о ходе строительства первой за 70 лет станции кольца
Специалисты завершили проходку пятого вентиляционного шахтного ствола на строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии столичного метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, которого цитирует портал столичной мэрии.
«Стволопроходческий комплекс «Екатерина» завершил проходку пятого вертикального ствола для системы вентиляции будущей станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. Разработка грунта велась фрез-барабаном с режущим инструментом и проходческим цилиндром продавливания одновременно с устройством обделки вертикального ствола. Использование механизма упростило задачу специалистам, снизило объем ручного труда, ускорило темпы строительства, повысило точность и безопасность выполнения работ. В общей сложности в ходе проходки установили 44 постоянных и три временных железобетонных кольца высотой один метр и диаметром 6,4 м», — рассказал чиновник.
Сейчас рабочие начали сооружать вентиляционную камеру и тоннель станции. «Перед метростроителями стоит довольно сложная задача, так как работы ведутся в центре столицы, в плотной городской застройке, рядом с действующими линиями метро, при наличии множества инженерных коммуникаций и подземных вод», — отмечается на сайте мэрии.
Комплекс «Екатерина» ранее уже использовался при работах на строящихся станциях Люблинско-Дмитровской линии и «прошел более километра вертикальных тоннелей», — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
«Достоевская» станет первой станцией Кольцевой линии метро с 1954 года. Она разместится между «Новослободской» и «Проспектом Мира», на пересечении улиц Самотечной и Дурова. К концу января она была готова на 41%, по плану она откроется в 2027 году.
