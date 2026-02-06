СК возбудил два дела после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по двум статьям после покушения на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева в Москве, сообщает пресс-служба СК в Max.
«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы», — говорится в сообщении.
6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Пострадавшего госпитализировали.
Алексеев — генерал-лейтенант, начальник штаба и первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. Родился в 1961 году в Украинской ССР. Служил в разведке. Руководил действиями военных разведчиков в Сирии. В 2017 году за мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден медалью «Золотая Звезда».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ