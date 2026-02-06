СК возбудил два дела после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по двум статьям после покушения на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева в Москве, сообщает пресс-служба СК в Max.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) по факту покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева на северо-западе Москвы», — говорится в сообщении.

6 февраля 2026 года в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Алексеев — генерал-лейтенант, начальник штаба и первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России. Родился в 1961 году в Украинской ССР. Служил в разведке. Руководил действиями военных разведчиков в Сирии. В 2017 году за мужество и героизм удостоен звания Героя Российской Федерации и награжден медалью «Золотая Звезда».