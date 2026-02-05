Четыре человека пострадали при взрыве в шахте «Садкинская» в Ростовской области

Четыре человека пострадали при взрыве в шахте «Садкинская»

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Четыре сотрудника шахты «Садкинская» в Ростовской области пострадали при взрыве заряда, передает «Ростов-на-Дону онлайн». Инцидент произошел 31 января, но известно о нем стало сегодня.

«В подготовительном забое в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов. В результате происшествия пострадали четыре сотрудника шахты», — сообщил изданию гендиректор компании «Южуголь» Владислав Цатуров.

Спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим и достали их на поверхность. Шахтеров госпитализировали, их жизни ничто не угрожает. Сейчас в больнице находятся трое пострадавших, одного выписали домой.

Шпур — это цилиндрическое отверстие диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м, которое бурится в горной породе для размещения зарядов взрывчатых веществ при проведении взрывных работ в шахте. В процессе заряжания взрывчатку в форме патронов закладывают в пробуренные шпуры, после чего производят взрыв для разрушения породы.

Цатуров подчеркнул, что шахта продолжает работу в штатном режиме. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса).

В апреле 2025 года в шахте «Садкинская» произошел обвал породы. В тот момент в забое находились порядка 75 горняков, их подняли на поверхность. Еще два шахтера остались под завалами, их достали спустя сутки.

На шахте «Садкинская» добывается уголь. Шахтоуправление «Садкинское» входит в московскую «Холдинговую компанию «Южуголь», она же «Южная угольная компания».