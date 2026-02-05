 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Москве началась проходка второго тоннеля до станции метро «Гольяново»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram

Специалисты начали проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Щелковская» и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Щит «Юлия» пройдет свыше 1,6 км под проезжей частью улиц Уральской, Уссурийской и площадью Белы Куна, а также вдоль Гольяновского пруда, — уточнил градоначальник. — Конечная станция «Гольяново» расположится вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской».

Напомним, что ранее, в ноябре 2025 года, работы начались на левом перегонном тоннеле. «Завершить его проходку планируем в июне, а правого — в сентябре», — подчеркнул Собянин. Отметим, что на данный момент тоннелепроходческий комплекс «Галина» преодолел 586 м левого перегонного тоннеля, что составляет 35% от его протяженности.

По оценке столичной мэрии, строительство нового участка Арбатско-Покровской линии от «Щелковской» до «Гольяново» завершится в 2028 году. Сергей Собянин отметил, что решение о продлении этой ветки столичной подземки было принято после просьб жителей района. «Станция «Гольяново» сделает еще комфортнее жизнь десятков тысяч человек — на поездки по городу они будут тратить в два раза меньше времени, нынешняя конечная станция «Щелковская» разгрузится на 30%, станут свободнее прилегающие дороги», — добавил мэр Москвы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Теги
Гольяново Московский метрополитен Арбатско-Покровская линия Сергей Собянин Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
В Госдуме обратили внимание на схему уклонения майнеров от налогов Крипто, 14:10
European Aquatics допустила российских юниоров под национальным флагом Спорт, 14:01
В Театре Вахтангова назвали дату прощания с актрисой Ольгой Чиповской Общество, 14:01
Оператор «Северного потока» представил семь аргументов против санкций ЕСПодписка на РБК, 13:59
В Belgee объяснили подорожание своих машин в России Авто, 13:59
Воспитатель пострадала при нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане Общество, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Многолетний вратарь и тренер «СКА-Нефтяника» умер в 48 лет Спорт, 13:53
ТАСС сообщил, как будут согласовывать даты новых встреч по Украине Политика, 13:53
Новый KPI: почему важно оценивать когнитивное здоровье сотрудников Образование, 13:52
ТАСС узнал, какие гарантии может получить Киев вместо миротворцев Политика, 13:48
В Лувре заявили о планах восстановить поврежденную при ограблении корону Общество, 13:48
Экорейтинг: названы самые экологичные и неблагоприятные районы Москвы Недвижимость, 13:46
Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем Политика, 13:45