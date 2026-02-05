В Москве началась проходка второго тоннеля до станции метро «Гольяново»

Фото: Mos_sobyanin / Telegram

Специалисты начали проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Щелковская» и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Щит «Юлия» пройдет свыше 1,6 км под проезжей частью улиц Уральской, Уссурийской и площадью Белы Куна, а также вдоль Гольяновского пруда, — уточнил градоначальник. — Конечная станция «Гольяново» расположится вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской».

Напомним, что ранее, в ноябре 2025 года, работы начались на левом перегонном тоннеле. «Завершить его проходку планируем в июне, а правого — в сентябре», — подчеркнул Собянин. Отметим, что на данный момент тоннелепроходческий комплекс «Галина» преодолел 586 м левого перегонного тоннеля, что составляет 35% от его протяженности.

По оценке столичной мэрии, строительство нового участка Арбатско-Покровской линии от «Щелковской» до «Гольяново» завершится в 2028 году. Сергей Собянин отметил, что решение о продлении этой ветки столичной подземки было принято после просьб жителей района. «Станция «Гольяново» сделает еще комфортнее жизнь десятков тысяч человек — на поездки по городу они будут тратить в два раза меньше времени, нынешняя конечная станция «Щелковская» разгрузится на 30%, станут свободнее прилегающие дороги», — добавил мэр Москвы.