В МЧС рассказали, что «Крокус Экспо» эвакуировали из-за ложной тревоги

Фото: ostorozhno_moskva / Telegram

Из подмосковного «Крокус Экспо» эвакуировали посетителей, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области РБК пояснили, что «тревога была ложной».

По словам посетителей, в здании по громкой связи попросили всех покинуть территорию комплекса. О причинах эвакуации не сообщили.

По предварительным данным, в здании произошло «ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации».