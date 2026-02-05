В МЧС рассказали, что «Крокус Экспо» эвакуировали из-за ложной тревоги
Из подмосковного «Крокус Экспо» эвакуировали посетителей, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области РБК пояснили, что «тревога была ложной».
По словам посетителей, в здании по громкой связи попросили всех покинуть территорию комплекса. О причинах эвакуации не сообщили.
По предварительным данным, в здании произошло «ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации».
