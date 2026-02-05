ЦБ выпустил монеты с изображением огнеметной системы «Солнцепек»

Фото: пресс-служба Банка России Фото: пресс-служба Банка России Фото: пресс-служба Банка России Фото: пресс-служба Банка России

Банк России объявил о выпуске в обращение сразу трех памятных монет, посвященных войскам радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Каждая из монет имеет номинал ₽1 и обязательна к приему по этому номиналу во все виды платежей без ограничений. Однако в реальности для расчетов использоваться монеты не будут — каждая из них изготовлена почти из 8 г чистого серебра.

На лицевой стороне каждой из трех новых монет, вышедших в серии «Вооруженные силы Российской Федерации», изображен герб России. Реверсы монет различаются, на них изображены соответственно:

эмблема войск РХБЗ;

военнослужащий в общевойсковом защитном костюме с прибором химической разведки и машина специальной обработки ТМС-65У;

военнослужащий в общевойсковом защитном костюме с прибором радиационной разведки и боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек»

Тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» используются российскими войсками. В 2025 году президент России Владимир Путин наградил разработчиков снарядов для тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» (ТОС-1А) и «Тосочка» (ТОС-2) премиями им. маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Каждая из трех новых монет выпускается тиражом 5 тыс. экземпляров.

Ранее в серии «Вооруженные силы Российской Федерации» ЦБ были выпущены монеты, посвященные инженерным, мотострелковым, танковым, космическим и воздушно-десантным войскам, а также войскам радиоэлектронной борьбы, частям ядерного обеспечения, надводным и подводным силам Военно-морского флота, морской пехоте, авиации и Ракетным войскам стратегического назначения.