Nature Astronomy сообщил, что Юпитер меньше по размеру, чем считалось

Крупнейшая планета Солнечной системы Юпитер оказалась немного меньше по объему и более сплюснутой у полюсов, чем считалось со времен космических миссий 1970-х годов. Это следует из исследования, опубликованных в журнале Nature Astronomy.

Новые данные передал космический аппарат NASA «Юнона» (Juno). Ученые установили, что экваториальная ширина Юпитера примерно на 8 км меньше и составляет 71 488 км, а полярный радиус — на 24 км меньше и составляет 69 886 км.

Ранее размеры планет определялись на основе данных аппаратов «Пионер» и «Вояджер». Новые расчеты учитывают не только более точные замеры, но и влияние мощных зональных ветров Юпитера.

Миссия «Юнона» была запущена в 2011 году с целью изучения процесса происхождения и эволюции Юпитера. В 2016-м аппарат вышел на орбиту планеты. К 2021 году «Юнона» завершила основную миссию, передав данные о внутреннем строении, атмосфере и магнитосфере Юпитера, и начала расширенную — включая изучение всей системы планеты.

В ноябре 2024 года космический аппарат «Юнона» передал новые снимки Юпитера, сделанные во время первого приближения к полюсам планеты. Также «Юнона» смогла пройти близко к Амальтее, пятому по величине спутнику Юпитера.