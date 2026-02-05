 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Питон с Сулавеси попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная змея

Сетчатого питона внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую длинную змею

Самку сетчатого питона (Malayopython reticulatus) внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую длинную дикую змею. Ее длина от головы до кончика хвоста составила 7,22 метра, сообщает пресс-служба агентства регистрации рекордов.

Самку сетчатого питона зоозащитники обнаружили в округе Марос индонезийского острова Сулавеси в конце 2025 года. Эксперты отметили, что в расслабленном состоянии (под наркозом) длина змеи может быть больше на 10% — около 7,9 метров. Однако специалисты решили отказаться от анестезии, чтобы не рисковать здоровьем рептилии. Вес питона составил 96,5 кг.

Питона назвали «Ибу Барон» («Баронесса»). В настоящее время змея находится под опекой местного зоозащитника Буди Пурванто.

Сетчатый питон (лат. Malayopython reticulatus) — неядовитая змея из семейства питонов, обитающая в Азии. Название «сетчатый» получил из-за сложного узора на теле, который состоит из цепочки светлых ромбовидных пятен посередине спины и треугольных темных пятен со светлыми центрами по бокам. Змея питается обезьянами, грызунами, птицами и рептилиями. Также добычей могут стать молодые свиньи и козы весом до 10-15 кг.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд

ЦИК назвала дату выборов в Госдуму

Минцифры расширило «Белый список» приложений

Bloomberg узнал, что США подготовили санкции против России

Politico объяснило смену тона России на переговорах в Абу-Даби

Приставы объяснили, когда можно изъять домашнее животное

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Книга рекордов Гиннесса питон Индонезия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Spectator сообщил о потере Стармером поддержки в партии из-за скандала Политика, 01:54
Дмитриев оценил вклад жены Трампа в воссоединение семей России и Украины Политика, 01:43
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Трамп сказал, что всегда хорошо разбирался в деньгах Экономика, 01:12
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика Политика, 01:00
NYT узнала о расследовании против Nike из-за дискриминации белых Политика, 00:59
Axios рассказал, кто убедил Трампа не срывать переговоры с Ираном Политика, 00:55
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Питон с Сулавеси попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная змея Общество, 00:50
Вэнс заявил о планах работы с Россией и КНР по сокращению ядерного оружия Политика, 00:41
«Немедленного ухудшения все же не произойдет». Эксперты об истечении ДСНВ Политика, 00:36
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть Технологии и медиа, 00:03
«Еще один шаг в мир анархии». Зарубежные СМИ о завершении срока ДСНВ Политика, 00:02
Истек последний российско-американский договор о ядерных ракетах Политика, 00:01
Цены аренды жилья снизились за год почти во всех мегаполисах России Недвижимость, 00:00