Питон с Сулавеси попал в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная змея

Самку сетчатого питона (Malayopython reticulatus) внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую длинную дикую змею. Ее длина от головы до кончика хвоста составила 7,22 метра, сообщает пресс-служба агентства регистрации рекордов.

Самку сетчатого питона зоозащитники обнаружили в округе Марос индонезийского острова Сулавеси в конце 2025 года. Эксперты отметили, что в расслабленном состоянии (под наркозом) длина змеи может быть больше на 10% — около 7,9 метров. Однако специалисты решили отказаться от анестезии, чтобы не рисковать здоровьем рептилии. Вес питона составил 96,5 кг.

Питона назвали «Ибу Барон» («Баронесса»). В настоящее время змея находится под опекой местного зоозащитника Буди Пурванто.

Сетчатый питон (лат. Malayopython reticulatus) — неядовитая змея из семейства питонов, обитающая в Азии. Название «сетчатый» получил из-за сложного узора на теле, который состоит из цепочки светлых ромбовидных пятен посередине спины и треугольных темных пятен со светлыми центрами по бокам. Змея питается обезьянами, грызунами, птицами и рептилиями. Также добычей могут стать молодые свиньи и козы весом до 10-15 кг.