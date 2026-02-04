Весенние православные праздники в 2026 году начнутся в середине февраля
В 2026 году некоторые даты православного календаря приходятся на более ранние сроки, чем в 2025-м: Масленица и Великий пост начнутся в середине и конце февраля, а Пасха — 12 апреля. Это следует из православного календаря.
Масленица начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля. В последний день Масленичной недели будет Прощеное воскресенье — в этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы вступить в пост с чистым сердцем и миром в душе.
23 февраля начнется Великий пост, он продлится до 11 апреля.
Главный праздник православного года — Светлое Христово Воскресение (Пасха) — в 2026 году придется на 12 апреля.
В 2025 году Масленицу отмечали с 24 февраля по 2 марта, Великий пост проходил с 3 марта и по 19 апреля, а Пасха — 20 апреля.
