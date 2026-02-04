 Перейти к основному контенту
Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео

Появилось видео спасения 43 рыбаков со льдины на Сахалине

Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео
Video

На Сахалине МЧС эвакуировало 43 человека с оторвавшейся льдины в Охотском море у села Стародубского.

На видео видно, как к рыбакам подплывает надувная лодка спасателей.

Льдина отделилась из-за трещины шириной до 6 м, возникшей на расстоянии 800 м от берега в результате подвижек льда. Рыбаки оказались отрезаны от суши. Спасательная операция продолжается с участием 12 человек и 6 единиц техники, включая внештатные формирования Долинского района. Пострадавших нет.

Накануне МЧС предупреждало об опасности выхода на лед в этом районе юго-восточного побережья Сахалина.

Десятки рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Сахалинской области
Life
Спасательная операция по эвакуации рыбаков с дрейфующей льдине в Сахалинской области

Теги
Сахалин рыбаки МЧС спасение
