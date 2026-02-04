Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео

Появилось видео спасения 43 рыбаков со льдины на Сахалине

На Сахалине МЧС эвакуировало 43 человека с оторвавшейся льдины в Охотском море у села Стародубского.

На видео видно, как к рыбакам подплывает надувная лодка спасателей.

Льдина отделилась из-за трещины шириной до 6 м, возникшей на расстоянии 800 м от берега в результате подвижек льда. Рыбаки оказались отрезаны от суши. Спасательная операция продолжается с участием 12 человек и 6 единиц техники, включая внештатные формирования Долинского района. Пострадавших нет.

Накануне МЧС предупреждало об опасности выхода на лед в этом районе юго-восточного побережья Сахалина.