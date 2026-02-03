 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте

Власти Крыма отменили полный переход на безналичную оплату билетов в общественном транспорте, заявив о преждевременности решения. Об этом написал глава региона Сергей Аксенов в телеграм-канале.

По словам губернатора, перевод системы оплаты проезда в общественном транспорте ГУП РК «Крымтроллейбус» лишь на безналичную основу — шаг преждевременный. Поэтому власти решили, что пассажиры смогут с 4 февраля оплачивать проезд либо с помощью безналичного расчета, либо бумажными деньгами.

«Обращаю внимание руководителей всех уровней, что управленческие решения должны быть своевременными и приниматься с учетом мнения граждан», — говорится в сообщении.

«Автодор» сделает платным проезд по трассе к Крымскому мосту
Бизнес
Фото:Игорь Онучин / ТАСС

Ранее минтранс Крыма сообщил, что с 1 февраля 2026 года в общественном транспорте ГУП РК «Крымтроллейбус» вводится оплата проезда только безналично. Пассажиры смогут платить тремя способами: новой транспортной картой (номиналы 300, 600 и 900 ₽, стоимость карты 50 ₽, стоимость поездки от ~31,7 до 35 ₽), банковской картой с бесконтактной оплатой, платежными приложениями на телефоне или часах, говорилось в сообщении.

По данным сайте «Крымтроллейбус», компания является лидером пассажирских перевозок в Крыму, ее парк состоит из 248 троллейбусов и 347 автобусов.

