Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов. Видео

Чжэцзянский международный научно-технический центр в Ханчжоу (Китай) создал гуманоидного робота Bolt, который способен развивать при беге пиковую скорость до 10 м/с, сообщил CGTN.

Bolt был спроектирован по подобию человеческих пропорций. Его рост — 175 см, вес — 75 кг.

Имя робота — отсылка к легкоатлету Усейну Болту, чей мировой рекорд на дистанции 100 м (9,58 секунды) до сих пор остается непревзойденным.

Основная цель исследования заключалась не только в установлении рекорда, но и в разработке технологической основы, которая способна приблизиться к биологическим пределам движений человека или превзойти их, отметил основатель компании MirrorMe Ван Хунтао, которая участвовала в создании робота.

Официально робот никакого рекорда не установил, и пока неизвестно, за сколько он сможет пробежать реальную стометровку.