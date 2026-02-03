Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов. Видео
Чжэцзянский международный научно-технический центр в Ханчжоу (Китай) создал гуманоидного робота Bolt, который способен развивать при беге пиковую скорость до 10 м/с, сообщил CGTN.
Bolt был спроектирован по подобию человеческих пропорций. Его рост — 175 см, вес — 75 кг.
Имя робота — отсылка к легкоатлету Усейну Болту, чей мировой рекорд на дистанции 100 м (9,58 секунды) до сих пор остается непревзойденным.
Основная цель исследования заключалась не только в установлении рекорда, но и в разработке технологической основы, которая способна приблизиться к биологическим пределам движений человека или превзойти их, отметил основатель компании MirrorMe Ван Хунтао, которая участвовала в создании робота.
Официально робот никакого рекорда не установил, и пока неизвестно, за сколько он сможет пробежать реальную стометровку.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов