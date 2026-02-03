 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов. Видео

Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов

Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов. Видео
Video

Чжэцзянский международный научно-технический центр в Ханчжоу (Китай) создал гуманоидного робота Bolt, который способен развивать при беге пиковую скорость до 10 м/с, сообщил CGTN.

Bolt был спроектирован по подобию человеческих пропорций. Его рост — 175 см, вес — 75 кг.

Робота оправили в горы пройти 130 тыс. шагов. Зачем это нужно
Life
Человекоподобный робот Unitree G1 в экстремальных условиях высокогорья

Имя робота — отсылка к легкоатлету Усейну Болту, чей мировой рекорд на дистанции 100 м (9,58 секунды) до сих пор остается непревзойденным.

Основная цель исследования заключалась не только в установлении рекорда, но и в разработке технологической основы, которая способна приблизиться к биологическим пределам движений человека или превзойти их, отметил основатель компании MirrorMe Ван Хунтао, которая участвовала в создании робота.

Официально робот никакого рекорда не установил, и пока неизвестно, за сколько он сможет пробежать реальную стометровку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности

Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС

Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине

В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией

Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов
Авторы
Теги
Валерия Антонова
робот Китай технологии
Материалы по теме
Tesla откажется от электроавто Model S и X для выпуска роботов-гуманоидов
Технологии и медиа
Европол спрогнозировал конфликт людей и роботов в Евросоюзе
Технологии и медиа
Маск показал на видео, как роботы могли бы быть строителями и медиками
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 17:58
Вторую АЭС в Казахстане решили строить вблизи Алма-Аты Политика, 20:36
Линдси Грэм призвал Трампа начать передачу Украине ракет Tomahawk Политика, 20:33
ВЦИОМ узнал, что каждому пятому россиянину не доплатили за переработки Общество, 20:12
Защитник «Металлурга» Яковлев забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ Спорт, 20:10
Путин связал рост инфляции с перенастройкой налоговой системы Экономика, 20:09
Российский вратарь «Штурма» выбыл на несколько недель из-за травмы Спорт, 20:08
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов. Видео Технологии и медиа, 19:59
В документах Минобороны Вьетнама нашли план на случай войны с США Политика, 19:54
Как Минэкономики предложило решать споры о приватизации 90-хПодписка на РБК, 19:51
Walmart стала первым триллионером среди розничных сетей Бизнес, 19:51
Цены на золото снова поднялись выше $5000 за унцию Инвестиции, 19:50
В московском ТЦ «Щелковский» провели эвакуацию из-за задымления Общество, 19:42
У экс-судьи из Сочи при обыске нашли кортик со свастикой и коллекцию авто Общество, 19:42