Технологии и медиа⁠,
Комиссии на продажу части товаров на Ozon превысят 50%

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 6 апреля Ozon поднимает комиссии на продажу части товаров для сейлеров более чем на 10 процентных пунктов (п.п.), они впервые превысят 50%, а для отдельных товаров будут достигать 55%. Это следует из таблицы тарифов, опубликованной на сайте компании.

Так, при продаже одежды, например курток, пальто и большинства других позиций по модели FBO (доставка со склада маркетплейса), сейлерам площадки придется платить ей от 43% до 48% вознаграждения вместо текущей ставки в размере до 36%. При продаже мебели, в частности кресла, комиссия вырастет с 35 до 37–42%; электроники (телевизора) — с 31 до 34–38%. При этом комиссии на продажу смартфонов вырастут лишь на 1 п.п., до 27%.

Самые большие комиссии (55%) маркетплейс будет взимать с продажи товаров личной гигиены (туалетная бумага, женские прокладки, ватные диски) а также на чемоданы и кейсы. Ранее комиссии на них составляли 43% и 44%, соответственно. 50-процентная комиссия также вводится для значительной части детских товаров и обуви.

При этом изменение не коснется товаров стоимостью до 300 руб.: площадка сохранит 14-процентную комиссию для товаров ценой до 100 руб. и 20-процентную — для продукции от 100 до 300 руб. Для раздела Ozon fresh комиссии составят 17% и 23%, соответственно.

Представитель Ozon отказался прокомментировать причину повышения комиссий, но отметил, что для большинства продавцов этот рост компенсирует «суммарный эффект от значительного снижения логистических расходов и отмены среднего времени доставки».

В 2025 году маркетплейс несколько раз повышал комиссии для продавцов, в результате чего они выросли по ряду категорий более чем в два-три раза. Представитель площадки называл изменения ответом на рост операционных затрат: подорожание топлива и логистики, аренды складов и транспорта, увеличившиеся расходы на персонал и IT‑инфраструктуру, а также рост налоговой нагрузки.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Александр Ситюков Александр Ситюков
маркетплейс Ozon онлайн-торговля
