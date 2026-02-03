 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дочерей Портнова исключили из испанской школы после убийства отца

Работники похоронного бюро выносят тело Андрея Портнова от ворот Американской школы в Мадриде
Работники похоронного бюро выносят тело Андрея Портнова от ворот Американской школы в Мадриде (Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Трех дочерей Андрея Портнова исключили из американской школы в Мадриде, рядом с которой в мае 2025 года застрелили их отца, советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает газета El Mundo. Школа объяснила свои действия «соображениями безопасности».

О том, что дочерей исключили, рассказала вдова погибшего Анастасия Валяева. Она подала жалобу о нарушении прав в департамент образования.

После проведения проверки департамент установил, что право трех несовершеннолетних учениц действительно было нарушено, потому что «они были лишены права на образование по личным обстоятельствам, которые не включают основания для такого наказания». Департамент постановил восстановить студенток.

Соратника Януковича застрелили у американской школы в Испании. Главное
Политика
Фото:Nacho Doce / Reuters

Школа, в свою очередь, намерена обжаловать решение. Ее представители заверили, что пытались защитить интересы и исключенных, и остальных учеников. «Мы говорим о сообществе, которое является международным — в нем состоят дети, чьи родители работают в посольствах, консульствах, транснациональных компаниях», — прокомментировали в школе.

Адвокат семьи Портновых Педро Ресино настаивает на том, что ученицы были исключены без особых оснований. «Вместо того чтобы защищать несовершеннолетних после ужасной ситуации, в которой они оказались после убийства отца, престижная школа видит в них угрозу, тем самым противореча ценностям и принципам, которые она должна доносить до учеников», — отметил он.

Андрей Портнов был убит 21 мая 2025 года рядом со школой своих дочерей в Мадриде, Посуэло-де-Аларкон. В годы президентства Януковича он работал в его администрации и отвечал за проведение судебной реформы на Украине.

