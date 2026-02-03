Офисное здание в Чикаго удалось продать на 87% дешевле, чем до пандемии

Фото: сервис Google Maps

Офисное здание в Чикаго было продано примерно на 87% дешевле, чем до пандемии коронавируса, что свидетельствует о резком падении стоимости коммерческой недвижимости в одном из крупнейших городов США, сообщает Bloomberg.

22-этажное здание было куплено за 41 млн долларов совместным предприятием предприятие нью-йоркской компании 601W Companies и David Werner Real Estate Investments. В 2018 году продавец — компания Brookfield Asset Management — заплатил за башню 306 млн долларов, рассказал Bloomberg источник.

Уровень вакантных площадей в здании площадью 1,4 млн квадратных футов (130 тыс. квадратных метров) составляет примерно 53%.

Стоимость офисной недвижимости восстанавливается после пандемии медленно по всей Америке, но Чикаго пострадал особенно сильно. В четвертом квартале 2025 года уровень вакантных офисных площадей в городе вырос примерно до 27%, по данным брокерской компании Cushman & Wakefield.

Офисный рынок США проживает кризис: три последних года уровень вакантных площадей растет, что приводит к банкротству крупных инвесторов. Среди причин выделяют, в том числе отказ американцев возвращаться с дистанционного формата работы.