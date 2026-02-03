 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Офисное здание в Чикаго удалось продать на 87% дешевле, чем до пандемии

Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Офисное здание в Чикаго было продано примерно на 87% дешевле, чем до пандемии коронавируса, что свидетельствует о резком падении стоимости коммерческой недвижимости в одном из крупнейших городов США, сообщает Bloomberg.

22-этажное здание было куплено за 41 млн долларов совместным предприятием предприятие нью-йоркской компании 601W Companies и David Werner Real Estate Investments. В 2018 году продавец — компания Brookfield Asset Management — заплатил за башню 306 млн долларов, рассказал Bloomberg источник.

Уровень вакантных площадей в здании площадью 1,4 млн квадратных футов (130 тыс. квадратных метров) составляет примерно 53%.

В США многомиллионные сделки с недвижимостью сорвались из-за пошлин
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Стоимость офисной недвижимости восстанавливается после пандемии медленно по всей Америке, но Чикаго пострадал особенно сильно. В четвертом квартале 2025 года уровень вакантных офисных площадей в городе вырос примерно до 27%, по данным брокерской компании Cushman & Wakefield.

Офисный рынок США проживает кризис: три последних года уровень вакантных площадей растет, что приводит к банкротству крупных инвесторов. Среди причин выделяют, в том числе отказ американцев возвращаться с дистанционного формата работы. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Чикаго Коммерческая недвижимость пандемия
Материалы по теме
В Эстонии предложили запретить покупку недвижимости без длительного ВНЖ
Политика
Краснов поручил подготовить обзор практики по сделкам с недвижимостью
Общество
В ЦБ не увидели надувания пузыря цен на рынке недвижимости в 2025 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
ЦБ отметил рекорд по выдаче семейной ипотеки в конце 2025 года Недвижимость, 15:59
Самая титулованная украинка в истории Олимпиады сообщила о беременности Спорт, 15:59
В регионы России на фоне морозов обновили рекорд энергопотребления Общество, 15:56
«Галс-Девелопмент» объявил конкурс архитектурной фотографии Пресс-релиз, 15:54
Парламент Норвегии проголосовал против республики и сохранил монархию Политика, 15:54
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией Политика, 15:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Changan анонсировал появление автобренда Deepal в России Авто, 15:50
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
РАДИО
 Политика, 15:48
В США сообщили об эффекте тестовой вакцины от ВИЧ после одной инъекции Общество, 15:46
Офисное здание в Чикаго удалось продать на 87% дешевле, чем до пандемии Финансы, 15:36
Юристы объяснили, когда проверка телефона в метро будет нарушением закона Общество, 15:28
Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах Общество, 15:27
Сын Светланы Жильцовой назвал причину ее смерти Общество, 15:26