Общество⁠,
0

Минпросвещения рекомендовало даты весенних каникул для школьников

Минпросвещения: рекомендуемые даты весенних каникул — с 28 марта по 5 апреля
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Это следует из рекомендаций Минпросвещения России.

Российские школы самостоятельно утверждают график каникул, но они ориентируются на даты Минпросвещения.

Летние каникулы Минпросвещения рекомендует провести с 27 мая по 31 августа 2026-го. Однако окончание учебы у учащихся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Кроме того, школьники в этом учебном году также будут отдыхать в установленные по российским законам нерабочие праздничные дни — День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая).

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
каникулы школьные каникулы Весна школьники
