Минпросвещения рекомендовало даты весенних каникул для школьников
Школам рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Это следует из рекомендаций Минпросвещения России.
Российские школы самостоятельно утверждают график каникул, но они ориентируются на даты Минпросвещения.
Летние каникулы Минпросвещения рекомендует провести с 27 мая по 31 августа 2026-го. Однако окончание учебы у учащихся 9-х и 11-х классов будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации (ГИА).
Кроме того, школьники в этом учебном году также будут отдыхать в установленные по российским законам нерабочие праздничные дни — День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая).
