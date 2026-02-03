 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве спрогнозировали 20-градусные морозы

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Во вторник, 3 февраля, жителей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». На территории столицы сохраняется аномально холодная погода, предупредили в Гидрометцентре.

Температура воздуха утром составит минус 20 градусов. Днем станет теплее: столбики термометров поднимутся до минус 15 градусов. Ожидается высокая влажность — 81%. Ветер будет дуть с запада с порывами до 2 м/с. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, аномально морозная и бесснежная погода продержится до пятницы, 6 февраля, включительно. «С наступлением выходных пойдет снег и потеплеет до положенной климатической нормы», — написал он в телеграм-канале.

Теги
Погода морозы холода
