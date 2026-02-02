Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали в Ярославской области

Татьяна Устинова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Из дома писательницы Татьяны Устиновой в Вятском Ярославской области украли драгоценности и другое имущество, включая бриллианты. По данным YarNews, общая стоимость похищенного составляет около 10 млн руб.

В УМВД России по Ярославской области РБК сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса — кража, совершенная организованной группой или в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

РБК обратился за комментарием к Татьяне Устиновой.

Татьяна Устинова — автор множества детективов, большая часть которых экранизирована. Из-под ее пера вышел роман «Хроника гнусных времен», по которому в 2014 году сняли одноименный фильм. Также в 2016 году в прокат вышел детектив «Отель последней надежды» по роману Устиновой и другие фильмы.

В 2004 году Устинова получила ТЭФИ в номинации «Сценарист художественного фильма (сериала)» за сценарий сериала «Всегда говори «всегда». В 2006 году она стала самым популярным русскоязычным автором на Украине.

В Вятское Устинова переехала жить весной 2024 года. Село считается одним из самых красивых мест в регионе и вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России.