 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мединский анонсировал переаттестацию писателей

Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правила приема членов в обновленный Союз писателей России будет ужесточены. Об этом заявил в понедельник, 2 февраля, на вручении членских билетов нового образца первый секретарь союза, помощник президента Владимир Мединский, передает корреспондент РБК.

«В пятницу на расширенном секретариате нами приняты новые критерии, гораздо более жесткие, по приему в члены Союза писателей. Эти критерии будут скоро опубликованы», — анонсировал Мединский.

Членские билеты Союза писателей получили драматург, заслуженный деятель искусств Аркадий Инин, депутат Госдумы, главред журнала «Юность» Сергей Шаргунов, публицист Егор Холмогоров и автор серии книг про Бешеного Виктор Доценко.

Каждый из тех, кто получил билеты, по словам Мединского, новым критериям соответствует «с запасом в два, а то и в три порядка». «Путем консолидации и переаттестации мы придем к тому, что членство в Союзе писателей России будет чрезвычайно престижным, уважаемым, востребованным и даже вожделенным», — сказал он.

Сергей Шаргунов рассказал РБК, что давно состоит в Союзе писателей России. «Я надеюсь взять на себя несколько проектов: поддержка пожилых, нуждающихся литераторов, школы литературного мастерства по стране с финалом — форумом молодых писателей. И мне хотелось бы поддержать литературные журналы, вообще литературную периодику», — сообщил он. «Мне бы хотелось через эти проекты максимально способствовать свободе творчества и разнообразию в литературной среде».

На сайте СПР указано, что для членства в организации нужно подать заявление в региональное отделение и приложить к нему биографию, справку о созданных литературных произведениях, письменные рекомендации других действующих членов союза, имеющих стаж членства не менее пяти лет.

Основанием для отказа в приеме может быть наличие у заявителя политической позиции, противоречащей официальной политической позиции Российской Федерации, либо выявление фактов публичных высказываний, демонстрирующих негативное отношение к российскому обществу, президенту, руководству Союза писателей, а также наличие у заявителя статуса иностранного агента.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Мединский союз писателей Союз писателей России Сергей Шаргунов Аркадий Инин
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Мединский сообщил о возвращении Союзу писателей ЦДЛ и Дома Ростовых
Политика
Мединский ответил на список запрещенных имен русских деятелей на Украине
Общество
В Кремле дали оценку историческим лекциям Мединского для украинцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В Белоруссии утвердили новый символ национальной валюты Финансы, 17:01
Следователи пояснили роль задержанного в пропаже 9-летнего мальчика Общество, 17:00
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году Экономика, 16:59
Tank 700 получил функцию голосового управления и сервисы «Яндекса» Авто, 16:57
Дуров заявил, что Цукерберг втайне смеется над 4 млрд человек из WhatsApp Технологии и медиа, 16:52
Strategy в убытке по биткоину впервые с 2023 года. Какие потери Крипто, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В СК назвали возможную причину крушения учебного самолета в Орске Общество, 16:42
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали в Ярославской области Общество, 16:37
Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева Политика, 16:35
На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга Спорт, 16:34
В Киргизии разработали законопроект о запрете смены пола Общество, 16:30
Суд в Москве изменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич Общество, 16:29
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана. При чем тут Елена Троянская Life, 16:28