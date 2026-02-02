Мединский анонсировал переаттестацию писателей
Правила приема членов в обновленный Союз писателей России будет ужесточены. Об этом заявил в понедельник, 2 февраля, на вручении членских билетов нового образца первый секретарь союза, помощник президента Владимир Мединский, передает корреспондент РБК.
«В пятницу на расширенном секретариате нами приняты новые критерии, гораздо более жесткие, по приему в члены Союза писателей. Эти критерии будут скоро опубликованы», — анонсировал Мединский.
Членские билеты Союза писателей получили драматург, заслуженный деятель искусств Аркадий Инин, депутат Госдумы, главред журнала «Юность» Сергей Шаргунов, публицист Егор Холмогоров и автор серии книг про Бешеного Виктор Доценко.
Каждый из тех, кто получил билеты, по словам Мединского, новым критериям соответствует «с запасом в два, а то и в три порядка». «Путем консолидации и переаттестации мы придем к тому, что членство в Союзе писателей России будет чрезвычайно престижным, уважаемым, востребованным и даже вожделенным», — сказал он.
Сергей Шаргунов рассказал РБК, что давно состоит в Союзе писателей России. «Я надеюсь взять на себя несколько проектов: поддержка пожилых, нуждающихся литераторов, школы литературного мастерства по стране с финалом — форумом молодых писателей. И мне хотелось бы поддержать литературные журналы, вообще литературную периодику», — сообщил он. «Мне бы хотелось через эти проекты максимально способствовать свободе творчества и разнообразию в литературной среде».
На сайте СПР указано, что для членства в организации нужно подать заявление в региональное отделение и приложить к нему биографию, справку о созданных литературных произведениях, письменные рекомендации других действующих членов союза, имеющих стаж членства не менее пяти лет.
Основанием для отказа в приеме может быть наличие у заявителя политической позиции, противоречащей официальной политической позиции Российской Федерации, либо выявление фактов публичных высказываний, демонстрирующих негативное отношение к российскому обществу, президенту, руководству Союза писателей, а также наличие у заявителя статуса иностранного агента.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии