Мединский анонсировал переаттестацию писателей

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правила приема членов в обновленный Союз писателей России будет ужесточены. Об этом заявил в понедельник, 2 февраля, на вручении членских билетов нового образца первый секретарь союза, помощник президента Владимир Мединский, передает корреспондент РБК.

«В пятницу на расширенном секретариате нами приняты новые критерии, гораздо более жесткие, по приему в члены Союза писателей. Эти критерии будут скоро опубликованы», — анонсировал Мединский.

Членские билеты Союза писателей получили драматург, заслуженный деятель искусств Аркадий Инин, депутат Госдумы, главред журнала «Юность» Сергей Шаргунов, публицист Егор Холмогоров и автор серии книг про Бешеного Виктор Доценко.

Каждый из тех, кто получил билеты, по словам Мединского, новым критериям соответствует «с запасом в два, а то и в три порядка». «Путем консолидации и переаттестации мы придем к тому, что членство в Союзе писателей России будет чрезвычайно престижным, уважаемым, востребованным и даже вожделенным», — сказал он.

Сергей Шаргунов рассказал РБК, что давно состоит в Союзе писателей России. «Я надеюсь взять на себя несколько проектов: поддержка пожилых, нуждающихся литераторов, школы литературного мастерства по стране с финалом — форумом молодых писателей. И мне хотелось бы поддержать литературные журналы, вообще литературную периодику», — сообщил он. «Мне бы хотелось через эти проекты максимально способствовать свободе творчества и разнообразию в литературной среде».

На сайте СПР указано, что для членства в организации нужно подать заявление в региональное отделение и приложить к нему биографию, справку о созданных литературных произведениях, письменные рекомендации других действующих членов союза, имеющих стаж членства не менее пяти лет.

Основанием для отказа в приеме может быть наличие у заявителя политической позиции, противоречащей официальной политической позиции Российской Федерации, либо выявление фактов публичных высказываний, демонстрирующих негативное отношение к российскому обществу, президенту, руководству Союза писателей, а также наличие у заявителя статуса иностранного агента.