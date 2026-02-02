 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Москве заработал «цифровой военкомат» с системой «одного окна»

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице открылся Единый центр военного комиссариата, где жители столицы могут оформлять документы воинского учета по принципу одного окна. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Центр работает по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 6. «Горожане, пребывающие в запасе, могут встать или сняться с воинского учета, внести изменения в документы при переезде, смене регистрации, места работы, сообщить об изменениях семейного положения, получить справки, выписки, копии документов, обратиться за получением льгот или помощью, а также запросить архивные документы», — говорится в сообщении. Также у центра есть горячая линия: +7 (499) 530⁠-08⁠-09.

Раньше, чтобы уточнить данные или получить документы, москвичи должны были обращаться в районный военный комиссариат по месту жительства, где все вопросы решались в порядке живой очереди, указали в мэрии. «Теперь москвичам доступны удобные сервисы, такие как электронная запись на mos.ru, СМС‑оповещения, пуш‑уведомления, напоминания о времени приема по электронной почте, электронная очередь и другие услуги. Это исключает очереди, сокращает сроки получения документов, повышает доступность и делает ожидание в центре комфортным благодаря продуманной маршрутизации по образцу МФЦ», — сказано в сообщении. А внутри центра действует система электронных талонов, есть удобные указатели и зоны ожидания.

Более 40 услуг, связанных с воинским учетом, можно получить в центрах «Мои документы», причем это не зависит от места регистрации или учета в Москве.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Теги
Москва военкомат МФЦ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
В Белоруссии утвердили новый символ национальной валюты Финансы, 17:01
Следователи пояснили роль задержанного в пропаже 9-летнего мальчика Общество, 17:00
Белоруссия стала крупнейшим поставщиком рыбы в Россию в 2025 году Экономика, 16:59
Tank 700 получил функцию голосового управления и сервисы «Яндекса» Авто, 16:57
Дуров заявил, что Цукерберг втайне смеется над 4 млрд человек из WhatsApp Технологии и медиа, 16:52
Strategy в убытке по биткоину впервые с 2023 года. Какие потери Крипто, 16:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В СК назвали возможную причину крушения учебного самолета в Орске Общество, 16:42
Дом писательницы Татьяны Устиновой обокрали в Ярославской области Общество, 16:37
Axios узнал, что Уиткофф примет участие в переговорах в Москвы и Киева Политика, 16:35
На Олимпиаде в Италии выявили первый случай допинга Спорт, 16:34
В Киргизии разработали законопроект о запрете смены пола Общество, 16:30
Суд в Москве изменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич Общество, 16:29
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана. При чем тут Елена Троянская Life, 16:28