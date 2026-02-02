В Москве заработал «цифровой военкомат» с системой «одного окна»

Фото: Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице открылся Единый центр военного комиссариата, где жители столицы могут оформлять документы воинского учета по принципу одного окна. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Центр работает по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 6. «Горожане, пребывающие в запасе, могут встать или сняться с воинского учета, внести изменения в документы при переезде, смене регистрации, места работы, сообщить об изменениях семейного положения, получить справки, выписки, копии документов, обратиться за получением льгот или помощью, а также запросить архивные документы», — говорится в сообщении. Также у центра есть горячая линия: +7 (499) 530⁠-08⁠-09.

Раньше, чтобы уточнить данные или получить документы, москвичи должны были обращаться в районный военный комиссариат по месту жительства, где все вопросы решались в порядке живой очереди, указали в мэрии. «Теперь москвичам доступны удобные сервисы, такие как электронная запись на mos.ru, СМС‑оповещения, пуш‑уведомления, напоминания о времени приема по электронной почте, электронная очередь и другие услуги. Это исключает очереди, сокращает сроки получения документов, повышает доступность и делает ожидание в центре комфортным благодаря продуманной маршрутизации по образцу МФЦ», — сказано в сообщении. А внутри центра действует система электронных талонов, есть удобные указатели и зоны ожидания.

Более 40 услуг, связанных с воинским учетом, можно получить в центрах «Мои документы», причем это не зависит от места регистрации или учета в Москве.