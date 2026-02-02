Мужчина разбил окно в вагоне метро Москвы, и его задержали. Видео

Video

Мужчина в метро в Москве разбил стекло в вагоне метро и ударил пассажира ногой в голову. На видео, снятом камерой в метро, видно, как он идет за пассажиром, бьет по двери, потом — разбивает стекло в вагоне.

Инцидент произошел в вагоне поезда, который ехал от «Каширской» до «Коломенской». Нападавшего нашли и задержали. Против него возбудили уголовные дела по двум статьям: ст. 116 УК (побои) и ст. 214 УК (вандализм).