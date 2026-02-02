В Омской области подростка подозревают в подготовке нападения на школу

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Тюкалинский городской суд Омской области заключил под стражу до 28 марта 14-летнего подростка, который поддерживал идеологию организации «Колумбайн» (признана террористической и запрещена в России). По версии следствия, он разрабатывал план убийства учеников и сотрудников школы. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.

Следствие полагает, что подросток искал информацию в интернете и участвовал в обсуждениях ранее совершенных массовых убийств в школах.

Подросток приобретал тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой террористической организации.

«Он также разрабатывал план убийства учащихся и сотрудников образовательного учреждения с использованием огнестрельного оружия и взрывчатого вещества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подростка обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, признанной террористической). Постановление суда пока в законную силу не вступило.

В апреле 2025 года ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка № 14, который готовил один из ее учащихся. Подросток являлся участником движения «Колумбайн». Он собирался изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства в здании школы.

В мобильном телефоне подростка было обнаружено содержимое насильственной, экстремистской и террористической направленности, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства.