Прокуратура установила причину гибели ребенка в якутском парке

Прокуратура: в танке в парке Якутии, где погиб ребенок, не приварили люк

Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия) Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Установлена причина гибели ребенка на территории парка «Россия — моя история» в Якутии. Об этом сообщила прокуратура республики.

20 января 2026 года двое учеников 9 класса в парке забрались в отделение выставочного танка через люк в днище корпуса. Одного из подростков придавило подвижной деталью, из-за полученных травм он скончался.

В прокуратуре отметили, что люк запасного выхода не был приварен. Кроме того, доступ к технике был открыт, отсутствовало ограждение, не было должного контроля за экспонатом.

Прокуратура внесла представление директору музейного комплекса «Моя история», документ находится на рассмотрении. Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

В ходе проверки также объявлены предостережения директору Якутской кадетской школы-интерната и директору Дирекции парков и общественных пространств. На курируемых ими территориях есть экспонаты военной техники.

О смерти подростка 2009 года рождения прокуратура сообщила 20 января.