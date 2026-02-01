МИД призвал россиян в Чили к осторожности из-за ограблений
Россиянам необходимо соблюдать меры личной безопасности при поездках в Чили из-за участившихся нападений на туристов с целью ограбления. Об этом сообщила пресс-служба МИДа. В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть и граждане России.
В министерстве рекомендовали учитывать «высокую криминогенную опасность» в стране при планировании поездки. Внимание стоит уделить центру Сантьяго, особенно в вечернее и ночное время.
Чтобы не привлекать внимание преступников, МИД посоветовал воздержаться от ношения драгоценностей и других дорогостоящих предметов. В случае нападения ведомство рекомендует сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления, так как это может привести к применению холодного или огнестрельного оружия.
30 января РЕН ТВ сообщал о нападении в Сантьяго на съемочную группу программы «Невероятно интересные истории». По данным телеканала, нападавший ударил ведущего Алексея Корзина бутылкой по голове и порезал руку оператору. Корзин утверждал, что мужчина также достал нож и пытался зарезать группу, однако завершить начатое не смог.
