0

МИД призвал россиян в Чили к осторожности из-за ограблений

Сантьяго, Чили
Сантьяго, Чили (Фото: Marianna Ianovska / Shutterstock)

Россиянам необходимо соблюдать меры личной безопасности при поездках в Чили из-за участившихся нападений на туристов с целью ограбления. Об этом сообщила пресс-служба МИДа. В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть и граждане России.

В министерстве рекомендовали учитывать «высокую криминогенную опасность» в стране при планировании поездки. Внимание стоит уделить центру Сантьяго, особенно в вечернее и ночное время.

Чтобы не привлекать внимание преступников, МИД посоветовал воздержаться от ношения драгоценностей и других дорогостоящих предметов. В случае нападения ведомство рекомендует сохранять спокойствие и не оказывать сопротивления, так как это может привести к применению холодного или огнестрельного оружия.

30 января РЕН ТВ сообщал о нападении в Сантьяго на съемочную группу программы «Невероятно интересные истории». По данным телеканала, нападавший ударил ведущего Алексея Корзина бутылкой по голове и порезал руку оператору. Корзин утверждал, что мужчина также достал нож и пытался зарезать группу, однако завершить начатое не смог.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Россия Чили предупреждение нападения ограбления
