Генконсульство России: в автобусе, попавшем в ДТП в Анталье, не было россиян

В Анталье пассажирский автобус попал в аварию, девять человек погибли

Среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Анталье, россиян, предварительно, не было. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье со ссылкой на данные жандармерии, передает «РИА Новости».

Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, перевернулся и съехал с дороги в кювет. Авария произошла около 10:30 по местному времени (совпадает с московским) на трассе Анталья — Испарта, сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, погибли девять человек, 26 получили ранения. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования.

РБК обратился за комментарием в Генеральное консульство России в Анталье и мэрию Антальи.