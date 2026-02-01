В Анталье пассажирский автобус попал в аварию, девять человек погибли
Среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Анталье, россиян, предварительно, не было. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье со ссылкой на данные жандармерии, передает «РИА Новости».
Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, перевернулся и съехал с дороги в кювет. Авария произошла около 10:30 по местному времени (совпадает с московским) на трассе Анталья — Испарта, сообщает газета Hurriyet.
По данным издания, погибли девять человек, 26 получили ранения. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования.
РБК обратился за комментарием в Генеральное консульство России в Анталье и мэрию Антальи.
