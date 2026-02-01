 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Анталье пассажирский автобус попал в аварию, девять человек погибли

Генконсульство России: в автобусе, попавшем в ДТП в Анталье, не было россиян

Среди пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Анталье, россиян, предварительно, не было. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Анталье со ссылкой на данные жандармерии, передает «РИА Новости».

Пассажирский автобус, следовавший из Текирдага в Анталью, перевернулся и съехал с дороги в кювет. Авария произошла около 10:30 по местному времени (совпадает с московским) на трассе Анталья — Испарта, сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, погибли девять человек, 26 получили ранения. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования.

РБК обратился за комментарием в Генеральное консульство России в Анталье и мэрию Антальи.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

