В Волгограде временно установили дорожные знаки с надписью «Сталинград»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Волгограде временно заменили дорожные знаки «Волгоград» на «Сталинград» на основных въездах в город к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве (2 февраля). Об этом сообщает «РИА Новости».

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ранее о смене знаков предупредили в администрации города. В сообщении говорилось, что таблички «Сталинград» будут установлены на въездах по федеральным и региональным трассам, включая направления «Сызрань–Саратов–Волгоград», «Волгоград–Каменск-Шахтинский», Р-22 «Каспий» и Р-221. Замену выполнят муниципальные дорожные предприятия. «Спустя сутки указатели вернут в прежний вид», — добавили в администрации.

Изменение названия города на знаках проводится девять раз в году в памятные даты Великой Отечественной войны с 2022 года. Согласно решению Гордумы, имя «Сталинград» городу возвращают 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) была одной из крупнейших во Второй мировой войне и существенно повлияла на ход войны.