 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Волгограде временно установили дорожные знаки с надписью «Сталинград»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Волгограде временно заменили дорожные знаки «Волгоград» на «Сталинград» на основных въездах в город к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве (2 февраля). Об этом сообщает «РИА Новости».

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ранее о смене знаков предупредили в администрации города. В сообщении говорилось, что таблички «Сталинград» будут установлены на въездах по федеральным и региональным трассам, включая направления «Сызрань–Саратов–Волгоград», «Волгоград–Каменск-Шахтинский», Р-22 «Каспий» и Р-221. Замену выполнят муниципальные дорожные предприятия. «Спустя сутки указатели вернут в прежний вид», — добавили в администрации.

Изменение названия города на знаках проводится девять раз в году в памятные даты Великой Отечественной войны с 2022 года. Согласно решению Гордумы, имя «Сталинград» городу возвращают 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

На въездах в Волгоград установили дорожные знаки «Сталинград»
Общество

Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) была одной из крупнейших во Второй мировой войне и существенно повлияла на ход войны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Волгоград дорожные знаки Сталинградская битва
Материалы по теме
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Общество
Участник Сталинградской битвы приехал на закладку ледокола «Сталинград»
Политика
Путин присвоил аэропорту Волгограда название «Сталинград»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Минобороны сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ Политика, 13:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минздрав утвердил первые постоянные рекомендации по лечению COVID-19 Общество, 13:08
В Волгограде временно установили дорожные знаки с надписью «Сталинград» Общество, 13:06
Клуб Овечкина отыгрался с 0:3 и победил Спорт, 13:03
«Он просто застенчивый»: как помочь ребенку, если у него нет друзейПодписка на РБК, 13:02
WSJ узнала о секретной сделке «шейха-шпиона» с криптокомпанией Трампа Бизнес, 13:01
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Польские военные заявили о прилете новых шаров со стороны Белоруссии Политика, 12:58
Фреска с лицом премьера Италии стала причиной проверки епархии и властей Политика, 12:48
От деменции до рака: как состояние зубов влияет на весь организмПодписка на РБК, 12:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Минобороны сообщило о взятии сел Зеленое и Сухецкое Политика, 12:37
Российский боксер не смог защитить титул чемпиона IBF Спорт, 12:37
Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink Политика, 12:26