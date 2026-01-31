 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Китай провел патрулирование у острова Хуанъянь в Южно-Китайском море

Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 31 января направила морские и воздушные силы для патрулирования в районе спорного острова Хуанъянь. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

С начала января военные усилили наблюдение в этом районе. Отмечается, что меры направлены на противодействие нарушениям и провокациям со стороны отдельных стран региона. При этом не уточняется, о каких именно государствах идет речь.

Китай заявил, что «выгнал» эсминец США из спорных вод у острова Хуанъянь
Политика
Эсминец USS Higgins

Остров Хуанъянь расположен в Южно-Китайском море. Пекин считает его неотъемлемой частью территории Китая, однако на него также претендуют Филиппины.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
КНР Китай Остров Филиппины НОАК патрулирование
