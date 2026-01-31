Китай провел патрулирование у острова Хуанъянь в Южно-Китайском море
Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 31 января направила морские и воздушные силы для патрулирования в районе спорного острова Хуанъянь. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».
С начала января военные усилили наблюдение в этом районе. Отмечается, что меры направлены на противодействие нарушениям и провокациям со стороны отдельных стран региона. При этом не уточняется, о каких именно государствах идет речь.
Остров Хуанъянь расположен в Южно-Китайском море. Пекин считает его неотъемлемой частью территории Китая, однако на него также претендуют Филиппины.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции