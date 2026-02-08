Дистрибьюторы ответили на слова экспертов о «тонущей» теме «умного дома»

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Сбои в работе умной бытовой техники в России действительно есть, но проблема не носит массовый характер и касается ограниченного числа брендов, сообщили РБК дистрибьюторы.

Жалобы российских пользователей на неполадки с умными устройствами западных брендов начали появляться в соцсетях и телеграм-каналах. Опрошенные РБК эксперты отметили, что перебои могут быть связаны как с веерными блокировками, так и с решениями самих компаний. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что из-за блокировок и ограничений «тема умного дома начинает тонуть», поскольку россияне больше отдают предпочтение простым бытовым приборам. В то же время эксперт технологий Николай Турубар считает, что полного отказа от умной техники в России не будет.

Под ограничения могут попасть устройства, которые не были предназначены для продажи на территории России, заявил РБК руководитель направления по брендовой дистрибуции 3Logic Group Игорь Цесарский. Такая техника не обслуживается в авторизованных сервисных центрах в рамках официальной гарантии, а чтобы воспользоваться ею, зачастую нужно указать другой регион, отметил он. Цесарский подчеркнул, что не все подобные случаи связаны с политикой производителя: для работы умных устройств часто используются ресурсы Amazon и Cloudflare, чью работу могут блокировать.

«В целом массовой и системной проблемы с отказом техники «умного дома» не наблюдается», — сообщил ведущий инженер по AI IoT (интернета вещей) производителя электроники Fplus Никита Корнеев. В то же время он отметил, что из-за блокировок и ограничений отдельные сервисы стали работать нестабильно либо совсем перестали функционировать. Проблема, по словам Корнеева, может быть связана с тем, что многие крупные производители используют облачную инфраструктуру западных технологических компаний.

«В одних случаях ограничения вводятся с российской стороны, в других — со стороны зарубежных сервисов», — добавил он, указав, что в итоге облачные функции устройства отказывают частично или полностью.

По словам продакт-менеджера компании diHouse Сергея Борщевского, у электроники, которую официально поставляют в Россию, проблем с удаленным управлением и обновлениями не фиксировали. Неполадки, как правило, возникают в работе устройств, которые были выпущены для других регионов и не прошли локализацию под российский рынок. «Такие продукты ввозятся по серым каналам или в рамках параллельного импорта. Именно это иногда и приводит к некорректной работе умных функций», — сказал он.