В Уфе задержали директоров филармонии и государственного оркестра
В Уфе задержали директора Государственного академического симфонического оркестра республики народного артиста Башкирии Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова заслуженного работника культуры РБ Алмаза Саетова, сообщает РБК Уфа со ссылкой на источники.
Еще один источник РБК, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию.
Назиуллин и Саетов задержаны по уголовным делам о присвоении или растрате. Фигурантов подозревают в хищении бюджетных средств при организации культурных мероприятий.
РБК обратился за комментарием в МВД и СК регион.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare
Трамп выдвинул два требования к Ирану
Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»
«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео