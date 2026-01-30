В Уфе задержали директоров филармонии и государственного оркестра

В Уфе задержали директора Государственного академического симфонического оркестра республики народного артиста Башкирии Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова заслуженного работника культуры РБ Алмаза Саетова, сообщает РБК Уфа со ссылкой на источники.

Еще один источник РБК, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию.

Назиуллин и Саетов задержаны по уголовным делам о присвоении или растрате. Фигурантов подозревают в хищении бюджетных средств при организации культурных мероприятий.

РБК обратился за комментарием в МВД и СК регион.

Материал дополняется