 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Уфе задержали директоров филармонии и государственного оркестра

В Уфе задержали директора Государственного академического симфонического оркестра республики народного артиста Башкирии Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова заслуженного работника культуры РБ Алмаза Саетова, сообщает РБК Уфа со ссылкой на источники.

Еще один источник РБК, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию.

Назиуллин и Саетов задержаны по уголовным делам о присвоении или растрате. Фигурантов подозревают в хищении бюджетных средств при организации культурных мероприятий. 

РБК обратился за комментарием в МВД и СК регион.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 90,98 (-0,32) Инвестиции, 29 янв, 17:41 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,03 (-0,24) Инвестиции, 29 янв, 17:41
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции Экономика, 16:49
В Уфе задержали директоров филармонии и государственного оркестра Общество, 16:48
Чем известен Кевин Уорш, которого Трамп хочет сделать главой ФРС 16:43
Крупный бизнес в США анонсировал увольнение 52 тыс. сотрудников Экономика, 16:32
Валиева выступит пятой на чемпионате России по прыжкам Спорт, 16:29
Пять провалов и одна победа: как улучшить стратегическое планирование Образование, 16:28
Власти Франции заблокировали продажу антенн Eutelsat частному инвестфонду Бизнес, 16:26
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЕС подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам военной операции Политика, 16:23
Reuters узнал о задержке энергопомощи США для Украины Политика, 16:21
Названа стоимость спецверсии «китайского Hummer» M-Hero в России Авто, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу Политика, 16:15
Путин подписал закон об упрощении перераспределения земельных участков Недвижимость, 16:13
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00