Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Главным страхом россиян перед путешествием стало опасение, что они забыли дома билеты или документы, в этом признались 81% респондентов, следует из опросу консьерж-сервиса Onlinetours Premium (есть у РБК).

73% опрошенных переживают из-за возможных задержек или отмен рейсов. Почти каждый третий россиянин (30%) боится проблем на границе во время зарубежных поездок.

Опрос прошел с 10 по 25 января через платформу «Яндекс Взгляд», в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Чувствуют себя спокойно перед поездкой всего 42% опрошенных. Тревожность россиян перед путешествиями связана также с непредвиденными ситуациями: опасения с потерей денег и банковских карт беспокоят 63% участников опроса, потерять мобильный телефон опасаются 58%.

По данным опроса, 46% россиян забывали документы перед выходом из дома, 21% — несколько раз. Остальные опрошенные — 33% — завили, что никогда не забывали документы. При этом опрос показал, что проверка документов перед вылетом сопровождается многократными повторами: 44% проверяют документы три-четыре раза, 18% — пять и более, 10% делают это настолько часто, что теряют счет.

Главными факторами снижения тревоги респонденты назвали личный опыт путешествий (68%), связь с близкими (61%) и круглосуточную поддержку сервисов (55%).