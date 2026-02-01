 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Главным страхом россиян перед путешествием стало опасение, что они забыли дома билеты или документы, в этом признались 81% респондентов, следует из опросу консьерж-сервиса Onlinetours Premium (есть у РБК).

73% опрошенных переживают из-за возможных задержек или отмен рейсов. Почти каждый третий россиянин (30%) боится проблем на границе во время зарубежных поездок.

Опрос прошел с 10 по 25 января через платформу «Яндекс Взгляд», в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Чувствуют себя спокойно перед поездкой всего 42% опрошенных. Тревожность россиян перед путешествиями связана также с непредвиденными ситуациями: опасения с потерей денег и банковских карт беспокоят 63% участников опроса, потерять мобильный телефон опасаются 58%.

Аналитики оценили подорожание путешествий по России за два года
Общество
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

По данным опроса, 46% россиян забывали документы перед выходом из дома, 21% — несколько раз. Остальные опрошенные — 33% — завили, что никогда не забывали документы. При этом опрос показал, что проверка документов перед вылетом сопровождается многократными повторами: 44% проверяют документы три-четыре раза, 18% — пять и более, 10% делают это настолько часто, что теряют счет.

Главными факторами снижения тревоги респонденты назвали личный опыт путешествий (68%), связь с близкими (61%) и круглосуточную поддержку сервисов (55%).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
туристы соцопрос Исследование Россия россияне документы граница
Материалы по теме
Алиментщикам закроют «Госуслуги» и запретят комфортно путешествовать
Общество
«Делимобиль» запустил услугу междугороднего путешествия по России
Общество
В России с февраля на 5,6% вырастут более 40 выплат
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Россияне назвали свои главные страхи перед путешествиями Общество, 04:01
Уитакер счел мирную сделку первым шагом к решению украинского кризиса Политика, 04:00
В Запорожской области 6 населенных пунктов частично остаются без света Политика, 03:34
10 человек пострадали при падении вахтовки с моста в реку на Камчатке Общество, 03:03
В Домодедово госпитализировали человека с подозрением на оспу обезьян Общество, 02:54
Трамп призвал арестовать экс-президента США Обаму Политика, 02:24
Дома и автомобили повреждены в Орловской области после атаки БПЛА Политика, 02:14
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Али Хаменеи впервые появился на публике после протестов в Иране. Видео Политика, 02:11
Представитель США прибыла в Венесуэлу для возобновления дипмиссии Политика, 02:01
На Украине сообщили о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества Политика, 01:26
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной тревоги. Видео Политика, 00:51
В России изменились правила возврата техники Общество, 00:34
Более 40 выплат в России проиндексировали на 5,6% Общество, 00:10
В России поменялись правила выдачи льготной семейной ипотеки Финансы, 00:10