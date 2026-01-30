В Финляндии сообщили об обнаружении радиоактивных частиц в трех городах

В трех финских городах Рованиеми, Куопио и Иматре обнаружили радиоактивные частицы, сообщило управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

«В середине января в пробах воздуха, собранных Управлением по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в Рованиеми, Куопио и Иматре, были обнаружены радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих предел обнаружения», — говорится в сообщении.

Пробы были собраны в период с 12 по 19 января. Ученые отметили, что концентрация обнаруженных веществ низкая и не представляет опасности для людей или окружающей среды.

По данным управления, эти вещества не финского происхождения.

STUK не пояснило источник радиоактивных веществ, однако отметило, что аналогичные элементы образуются на атомных электростанциях и могут попасть в атмосферу во время ремонтных работ.