Общество⁠,
0

В Финляндии сообщили об обнаружении радиоактивных частиц в трех городах

Фото: Michael Swensen / Getty Images
Фото: Michael Swensen / Getty Images

В трех финских городах Рованиеми, Куопио и Иматре обнаружили радиоактивные частицы, сообщило управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

«В середине января в пробах воздуха, собранных Управлением по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в Рованиеми, Куопио и Иматре, были обнаружены радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих предел обнаружения», — говорится в сообщении.

Пробы были собраны в период с 12 по 19 января. Ученые отметили, что концентрация обнаруженных веществ низкая и не представляет опасности для людей или окружающей среды.

В Британии радиоактивная вода утекла с базы, где хранятся ядерные бомбы
Общество
Фото:Siegfried Kuttig / imageBROKER.com / Global Look Press

По данным управления, эти вещества не финского происхождения.

STUK не пояснило источник радиоактивных веществ, однако отметило, что аналогичные элементы образуются на атомных электростанциях и могут попасть в атмосферу во время ремонтных работ.

Авторы
Теги
Александра Озерова
радиация Финляндия радиоактивное вещество
