В Финляндии сообщили об обнаружении радиоактивных частиц в трех городах
В трех финских городах Рованиеми, Куопио и Иматре обнаружили радиоактивные частицы, сообщило управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).
«В середине января в пробах воздуха, собранных Управлением по радиационной и ядерной безопасности (STUK) в Рованиеми, Куопио и Иматре, были обнаружены радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих предел обнаружения», — говорится в сообщении.
Пробы были собраны в период с 12 по 19 января. Ученые отметили, что концентрация обнаруженных веществ низкая и не представляет опасности для людей или окружающей среды.
По данным управления, эти вещества не финского происхождения.
STUK не пояснило источник радиоактивных веществ, однако отметило, что аналогичные элементы образуются на атомных электростанциях и могут попасть в атмосферу во время ремонтных работ.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare
Трамп выдвинул два требования к Ирану
Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность
Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»
«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео