Мэр присвоил название «Новорижская» строящейся станции метро

Фото: Максим Мишин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новая станция строящейся Рублево-Архангельской линии метро получит название «Новорижская». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится на сайте столичной мэрии.

«Новорижская» расположится в Кунцево, между 23-м километром Новорижского шоссе и четвертым километром Ильинского шоссе, отмечается в сообщении.

Она станет одной из 12 станций Рублево-Архангельской линии метро, которая строится на западе столицы, между «Москвой-Сити» и городом Красногорском. Длина линии составит 27,6 км. «С нее можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Ожидается, что в первые годы линией будут пользоваться около 170 тыс. пассажиров в сутки, а в перспективе — до 250 тыс.», — говорится в сообщении столичных властей.

Первыми станциями будущей ветки стали «Деловой центр» и «Шелепиха», открытые еще в 2018 году в составе Большой кольцевой линии — сейчас их интегрируют в состав будущей ветки. Параллельно специалисты возводят еще несколько станций: помимо «Новорижской» это «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный бор», «Строгино», «Липовая роща» и «Рублево-Архангельское».

Первый участок линии будет открыт уже в этом году, рассчитывают власти города. А в дальнейшем планируется продление ветки в Подмосковье: так, на территории Красногорска расположатся две ее станции, говорится в сообщении мэрии.