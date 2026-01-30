 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Орешкин заявил, что школьные домашние задания потеряли смысл из-за ИИ

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
В условиях развития искусственного интеллекта школьные домашние задания потеряли всякий смысл, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на открытии Январских экспертных диалогов.

Трансляция опубликована на странице национального центра «Россия» во «ВКонтакте».

«Образование ожидают очень серьезные изменения <...> стандартными приложениями с искусственным интеллектом дети уже начали решать домашние задания. Домашние задания потеряли практически полный смысл, потому что любую задачку можно сфотографировать телефоном и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ», — сказал он.

Однако Орешкин отметил, что при грамотном использовании технологий перед системой образования могут открыться большие возможности.

«Те страны, которым удастся перестроить самообразовательный процесс таким образом, чтобы нельзя было через использование искусственного интеллекта избегать необходимых действий, те страны будут, конечно же, лидировать в качестве образования и сделают очень мощный рывок вперед», — добавил он.

Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников
Политика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Еще в августе прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашних заданий, указав на высокую нагрузку на школьников и развитие искусственного интеллекта, которое, по его мнению, превратило выполнение таких заданий в формальность и «пустую трату времени».

«Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», — написал он.

Читайте РБК в Telegram.

Материалы по теме
