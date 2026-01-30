ФСБ предотвратила покушение на военного в Петербурге. Видео

Video

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего убийство российского военнослужащего, сообщила пресс-служба ведомства. Возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации; до 20 лет лишения свободы).

При задержании у подозреваемого был изъят заряженный пистолет Макарова c глушителем. Мужчина рассказал, что получил его от украинского куратора, а также провел разведку с целью «ликвидировать военного, предположительно, подполковника».

Подозреваемый добавил, что в мессенджере он вступил в контакт с агентом по имени Роман. «Я ему первый написал», — уточнил задержанный.

Накануне ФСБ сообщила о пресечении теракта в Дагестане. Двое боевиков, которые планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, были ликвидированы при задержании, поскольку оказали вооруженное сопротивление.