Собянин рассказал о восстановлении почти 180 столичных прудов

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В ближайший год в Москве планируется привести в порядок 13 крупных водоемов, среди которых Большой Молжаниновский, Егерский, Мичуринский и Тереховский пруды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Также в этом году начнем создавать зоны отдыха у воды нового формата. В 15 рекреационных зонах в семи округах Москвы появятся настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками. У самой воды сделают полосы из белого песка, установят зонты и навесы для защиты от солнца», — отчитался градоначальник.

Всего, по его словам, за последние 14 лет в Москве привели в порядок 179 водоемов.

«Только в 2025-м работы по реабилитации проводились на 19 из них. В том числе на пруду в парке 50-летия Октября, Большом и Малом Воронинских прудах, Верхнем и Нижнем Кузьминских прудах», — уточнил Собянин.

По его словам, выбор водных объектов для восстановления основан на анализе их состояния и темпов развития комфортной городской среды, а также на пожеланиях местных жителей.

«Работы проходят в несколько этапов. Сначала специалисты очищают пруды от донных отложений и мусора, проводят формирование дна и полный или частичный ремонт береговых полос. В финале создаются зоны биоплато — в них в теплый сезон высаживаются различные водные растения», — рассказал градоначальник.