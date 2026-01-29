Собянин рассказал о восстановлении почти 180 столичных прудов
В ближайший год в Москве планируется привести в порядок 13 крупных водоемов, среди которых Большой Молжаниновский, Егерский, Мичуринский и Тереховский пруды. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Также в этом году начнем создавать зоны отдыха у воды нового формата. В 15 рекреационных зонах в семи округах Москвы появятся настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками. У самой воды сделают полосы из белого песка, установят зонты и навесы для защиты от солнца», — отчитался градоначальник.
Всего, по его словам, за последние 14 лет в Москве привели в порядок 179 водоемов.
«Только в 2025-м работы по реабилитации проводились на 19 из них. В том числе на пруду в парке 50-летия Октября, Большом и Малом Воронинских прудах, Верхнем и Нижнем Кузьминских прудах», — уточнил Собянин.
По его словам, выбор водных объектов для восстановления основан на анализе их состояния и темпов развития комфортной городской среды, а также на пожеланиях местных жителей.
«Работы проходят в несколько этапов. Сначала специалисты очищают пруды от донных отложений и мусора, проводят формирование дна и полный или частичный ремонт береговых полос. В финале создаются зоны биоплато — в них в теплый сезон высаживаются различные водные растения», — рассказал градоначальник.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля