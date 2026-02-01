 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В России выросло единовременное пособие при рождении ребенка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России с 1 февраля увеличилось единовременное пособие при рождении ребенка — теперь оно составляет 28,5 тыс. руб. Об индексации пособия премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 29 января на заседании правительства.

В 2025 году пособие по рождению ребенка составило 26 941,71 руб. Эту выплату может оформить любой родитель новорожденного, вне зависимости от дохода или трудоустройства.

Какие выплаты проиндексируют в феврале
Life
Фото:Vershinin89 / Shutterstock / FOTODOM

Индексация затронула более 40 социальных выплат. Среди них — выплата женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» (выросла до 76,5 тыс. рублей) и пособие для семей, которые усыновляют ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет (выросло до 217 тыс. рублей).

В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, в 2026 году — на 5,6%.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
индексация пособие Дети
