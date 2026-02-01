В России выросло единовременное пособие при рождении ребенка

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России с 1 февраля увеличилось единовременное пособие при рождении ребенка — теперь оно составляет 28,5 тыс. руб. Об индексации пособия премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 29 января на заседании правительства.

В 2025 году пособие по рождению ребенка составило 26 941,71 руб. Эту выплату может оформить любой родитель новорожденного, вне зависимости от дохода или трудоустройства.

Индексация затронула более 40 социальных выплат. Среди них — выплата женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» (выросла до 76,5 тыс. рублей) и пособие для семей, которые усыновляют ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет (выросло до 217 тыс. рублей).

В России действует единый порядок индексации социальных выплат, назначение которых не привязано к прожиточному минимуму. Такие выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, в 2026 году — на 5,6%.