В Москве дорожные камеры начали фиксировать два новых типа инцидентов
«Умные камеры» столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать еще два типа дорожных инцидентов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Одно из вновь выявляемых нарушений — это движение пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) по полосам для автомобилей. «Это запрещено ПДД и может создать опасную ситуацию для самого водителя и других участников движения. Получив сигнал с камер, ситуационный центр оперативно сообщает об этом дорожному патрулю и ГАИ. Так, специалисты заранее предотвращают ДТП и обеспечивают безопасное движение», — говорится в сообщении.
Второй тип инцидента — дорожные работы. «Информация о них оперативно поступает в ситуационный центр ЦОДД. Специалисты выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло и передают данные дорожному патрулю. При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки безопасности движения. В результате водители успевают снизить скорость и перестроиться», — рассказали в департаменте.
Теперь система «умных камер» может распознавать 15 видов происшествий: от пешеходов на дороге до задымления. Всего на столичных улицах работают более 1,5 тыс. камер, которые делятся на два типа: одни фиксируют нарушения ПДД, а другие распознают потенциальные опасности, чтобы предотвратить аварии.
«Круглосуточная работа «умных камер» ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей», — цитируются в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
