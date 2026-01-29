 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
0

В Москве дорожные камеры начали фиксировать два новых типа инцидентов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

«Умные камеры» столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать еще два типа дорожных инцидентов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Одно из вновь выявляемых нарушений — это движение пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) по полосам для автомобилей. «Это запрещено ПДД и может создать опасную ситуацию для самого водителя и других участников движения. Получив сигнал с камер, ситуационный центр оперативно сообщает об этом дорожному патрулю и ГАИ. Так, специалисты заранее предотвращают ДТП и обеспечивают безопасное движение», — говорится в сообщении.

Второй тип инцидента — дорожные работы. «Информация о них оперативно поступает в ситуационный центр ЦОДД. Специалисты выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло и передают данные дорожному патрулю. При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки безопасности движения. В результате водители успевают снизить скорость и перестроиться», — рассказали в департаменте.

Теперь система «умных камер» может распознавать 15 видов происшествий: от пешеходов на дороге до задымления. Всего на столичных улицах работают более 1,5 тыс. камер, которые делятся на два типа: одни фиксируют нарушения ПДД, а другие распознают потенциальные опасности, чтобы предотвратить аварии.

«Круглосуточная работа «умных камер» ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей», — цитируются в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Прямой эфир
