Последствия шторма «Кристин» в Португалии. Видео
Шторм «Кристин» уже покинул Португалию, оставив после себя человеческие жертвы и серьезные разрушения инфраструктуры. По данным властей, погибли не менее 4–5 человек, на пике сотни тысяч жителей оставались без электричества, а в ряде районов до сих пор устраняют последствия наводнений, оползней и падения деревьев.
Энергетики и коммунальные службы продолжают восстанавливать сети и дороги: в наиболее пострадавших округах, прежде всего Лейрии, часть домов все еще обесточены. Власти проверяют состояние транспортной инфраструктуры и связи, обещают поддержку пострадавшим регионам и готовят оценку общего ущерба после шторма.
Метеорологи зафиксировали во время шторма порывы ветра до 140–149 км/ч, из‑за чего в прибрежных районах падали деревья и были повреждены линии электропередачи. У океанского побережья высота волн достигала 7–8 м, а отдельные гребни, по данным синоптиков, поднимались до 14 м.
