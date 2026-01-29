 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Последствия шторма «Кристин» в Португалии. Видео

Видеокадры последствий шторма «Кристин», который обрушился на Португалию

Последствия шторма «Кристин» в Португалии. Видео
Video

Шторм «Кристин» уже покинул Португалию, оставив после себя человеческие жертвы и серьезные разрушения инфраструктуры. По данным властей, погибли не менее 4–5 человек, на пике сотни тысяч жителей оставались без электричества, а в ряде районов до сих пор устраняют последствия наводнений, оползней и падения деревьев.

Энергетики и коммунальные службы продолжают восстанавливать сети и дороги: в наиболее пострадавших округах, прежде всего Лейрии, часть домов все еще обесточены. Власти проверяют состояние транспортной инфраструктуры и связи, обещают поддержку пострадавшим регионам и готовят оценку общего ущерба после шторма.

Метеорологи зафиксировали во время шторма порывы ветра до 140–149 км/ч, из‑за чего в прибрежных районах падали деревья и были повреждены линии электропередачи. У океанского побережья высота волн достигала 7–8 м, а отдельные гребни, по данным синоптиков, поднимались до 14 м.

