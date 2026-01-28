В возрасте 74 лет умер режиссер-документалист Олег Массарыгин

На 75-м году жизни скончался режиссер игрового и документального кино, сценарист и оператор Олег Массарыгин, сообщил Союз кинематографистов России.

Режиссер умер 27 января. «Приносим соболезнования родным и близким Олега Альбертовича», — говорится в сообщении.

Отпевание состоится в 12:00 31 января в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском (улица Крылатские Холмы, 12).

Массарыгин родился 10 октября 1951 года. В 1971 году он окончил филологический факультет Сумского государственного педагогического института, в 1977-м — операторский факультет ВГИКа, а в 1983 году — сценарный. Он обучался в мастерских кинооператора и кинорежиссера Владимира Монахова, советского драматурга и сценариста Семена Лунгина, советского драматурга Людмилы Голубкиной.

С 1985 года Массарыгин работал оператором-постановщиком на киностудии Горького. В качестве режиссера он снял десятки документальных фильмов. Среди них — «Митрополит Антоний Сурожский», «Юнги Соловецкие», «Все золото Москвы», «Мы — дети твои, Москва», «Татьянин день», «Сыны России», «Наследники Победы», «Танец Золотой Пантеры», «Школа красоты», «Слуги Великого Инквизитора».

С 2005 года Массарыгин работал режиссером-постановщиком игровых фильмов и сериалов: «С Дона выдачи нет», «Жена Сталина», «Две сестры», «Две сестры-2», «Ключи от счастья. Продолжение», «Это твой день», «Условия контракта-2», «Второй брак».