Halyk Bank назначил зампредом по IT бывшего топ-менеджера ВТБ и Сбербанка

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Казахстанский Halyk Bank (Народный банк Казахстана) назначил на должность заместителя председателя правления гражданина России Михаила Хасина, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Хасин будет курировать вопросы, касающиеся информационных технологий акционерного общества «Народный банк Казахстана».

Из карточки Хасина, опубликованной на сайте Halyk Bank, следует, что он с 1998 года работает в банковской системе и имеет опыт в сфере IT. Ранее он занимал пост заместителя руководителя департамента информационных технологий банка ВТБ. Также Хасин был старшим управляющим директора Сбербанка и заместителем генерального директора, членом правления акционерного общества «Сбербанк-Технологии».

Михаил Хасин родился в 1975 году в Донецке. В 1998 году он закончил Московский физико-математический институт по специальности «Прикладная математика и физика». Через три года — в 2001 году — Хасин получил степень кандидата физико-математических наук. В 2007 году он закончил РАНХиГС, где получил степень MBA (Master of Business Administration — магистр делового администрирования).