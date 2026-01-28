Путин заявил, что стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, об этом сообщила пресс-служба главы российского государства.
«Российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии», — заявил на встрече Владимир Путин.
Российский президент отметил, что России и Сирии удалось сдвинуть с мертвой точки взаимодействие в экономической сфере. Также он поздравил Аш-Шараа с тем, что процесс восстановления территориальной целостности набирает обороты.
Аш-Шараа в ответной речи отметил, что Россия играет значимую роль в стабилизации ситуации в стране и на всем Ближнем Востоке.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу
Politico узнало о планах Франции запретить чиновникам Google Meet и Zoom
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России